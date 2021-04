"En línea no se aprende mucho"; la deserción escolar durante la pandemia

PACHUCA. – Ivon y Azucena son jóvenes en edad escolar que por dificultades familiares y retraso en la liberación de documentos no estudian el presente curso educativo.

Las jóvenes de 18 y 15 años han pasado el año pandémico en sus casas confinadas, pero sin desempeñar ninguna actividad escolar como lo hacen actualmente 986 mil 165 alumnos inscritos en 8 mil 717 escuelas de Hidalgo, según exhiben las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública (SEPH) estatal.

Ivon concluyó la preparatoria en 2020, mientras en esa misma anualidad Azucena terminó la secundaria; ambas pretendían continuar de forma inmediata el siguiente nivel educativo, pero no lo lograron, situación similar que pasaron 41 mil 783 estudiantes de la entidad hidalguense que no se inscribieron al ciclo 2020-2021.

Sin embargo, las dos jóvenes tienen como meta reanudar sus clases y continuar estudiando, ambas ya iniciaron su proceso para reincorporarse a la escuela a mediados de 2021.

AZUCENA DEJÓ DE CURSAR DOS SEMESTRES

En agosto de 2020, cuando la modalidad de clases a distancia ya se había implementado como medida de protección ante la covid-19, Azucena empezó a cursar la preparatoria.

La joven de 15 años ingresó a una escuela pública de educación medio superior ubicada en Acapulco, Guerrero, pues de ese estado es originaria, aunque actualmente habita en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Al ser un nuevo nivel educativo, todos los estudiantes eran distintos a los que había conocido en la secundaria, mientras que, debido a la pandemia, sus clases se limitaron a plataformas como Classroom o mensajes de texto vía WhatsApp.

"Cuando yo entré ya estaba la modalidad en línea y era por Classroom, pero la verdad en línea no se prende mucho porque solo te dicen: copia esto o haz esto, (los profesores) no te explican muy bien o no te mandan un video explicando sobre trabajos o temas".

Apenas pasó un bimestre en la escuela cuando Azucena desertó. Debido a problemas familiares se cambió de cuidad y llegó en diciembre del año pasado a radicar a la capital hidalguense, donde no logró revalidar sus estudios.

Cuando llegamos mi mamá intentó buscar (escuela), pero yo le dije que quería empezar un nuevo semestre para iniciar mejor, investigamos en el CECyTE (Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo) y como quiero estudiar para chef, ahí está la rama de preparación de alimentos y bebidas".

Aunque actualmente no toma clases, Azucena relató que en febrero pasado ya inició su proceso de inscripción a dicho bachillerato y el 6 de agosto presentará su examen de admisión, pues, indicó, que ya no quiere dejar pasar un semestre más sin estar en la escuela, pues entre el cambio de residencia y la búsqueda de escuela, perdió un año escolar.

CONFINADA Y SIN ASISTIR A CLASES

Al igual que Azucena, Ivon de 18 años de edad, dejó de estudiar temporalmente, aunque las causas fueron distintas.

La joven terminó la preparatoria en Pachuca en diciembre de 2020 e intentó ingresar a la licenciatura en Derecho que ofrece la Universidad Autónoma del Estado, pero no lo logró porque no pasó el examen de admisión.

Estudiar en una escuela particular para evitar perder un semestre, tampoco fue opción, pues en el contexto de la pandemia y las complicaciones económicas que trajo consigo, comentó que sus padres no podrían costear tal gasto.

Y, aunque no fue seleccionada, la joven también reconoció que demoró la liberación de los documentos que acreditan que aprobó todas las materias de los tres años que cursó la educación media superior.

Actualmente no estoy incorporada a una escuela porque no quedé en la universidad, además se atrasaron mis trámites que tenía que hacer en la preparatoria de entrega de papeles que era mi certificado para poder acceder a la universidad".

Debido a dichas circunstancias, Ivon optó por dejar la escuela de enero a julio de 2021, en tanto inicia el siguiente semestre programado para el segundo semestre del año al que pretende ingresar, por ello, en marzo inició su proceso de inscripción y está a la espera de la fecha del examen.

Deseo reincorporarme en el semestre en julio-diciembre y presentar nuevamente mi examen de admisión para la misma carrera".

Ivon relató que quinto y sexto de preparatoria experimentó las clases a distancia, pero tiene la esperanza de que cuando reingrese al nuevo nivel educativo, sea de manera presencial.

Me gustaría entrar a presencial, por la manera en la que nos enseñan, en línea es muy difícil tener el mismo ritmo de trabajo que como lo teníamos presencialmente".

MÁS DE 41 MIL ESTUDIANTES ABANDONARON ESCUELA EN AÑO PANDÉMICO

En Hidalgo, 41 mil 783 estudiantes y 210 docentes de educación básica, media y superior, no regresaron a clases en el cambio de ciclo escolar que ocurrió en el contexto de la pandemia por covid-19.

De acuerdo con numerarias de la Dirección de Estadística Educativa, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), el ciclo 2020-2021 lo cursan 986 mil 165 alumnos, de los cuales, 504 mil 420 son mujeres y 481 mil 745 hombres, todos inscritos en 8 mil 717 escuelas.

Sin embargo, esta cifra de estudiantes es inferior en un 4.06 por ciento respecto a los que se inscribieron un curso inmediato anterior cuando no había pandemia y las clases eran presenciales.

Las estadísticas de la SEPH exhiben que un millón 27 mil 948 alumnos asistieron al ciclo que inició el 26 de agosto de 2019 y concluyó el 6 de julio de 2020; los primeros ocho meses fueron presenciales y los cuatro restantes en confinamiento a partir de que el 20 de marzo del año pasado el gobierno de Hidalgo suspendió la asistencia a centros escolares como medida preventiva ante la covid-19.

Sin embargo, esta cifra que incluye a estudiantes de educación básica, media superior y superior, disminuyó a 986 mil 165, lo que significa que entre el ciclo 2019-2020 y 2020-2021 la baja fue de 41 mil 783 educandos.

En preescolar, primaria y secundaria -que constituye el nivel básico- desertaron 15 mil 484 menores; en los bachilleratos, 4 mil 1; mientras que a la educación superior no regresaron 834 universitarios.

AÑO PREVIO SIN PANDEMIA

En el ciclo escolar 2018-2019, el registro de alumnos fue de un millón 32 mil 176.

Cifra que se modificó para el curso 2019-2020 con un millón 27 mil 948 estudiantes, lo anterior significa un decremento de 4 mil 228 personas, entre los ciclos en mención cuando no había pandemia.

Sin embargo, como se menciona líneas arriba, para el periodo 2020-2021 que actualmente está en proceso y que se desarrolla en el contexto de la contingencia sanitaria, el total de alumnado fue de 986 millones 165 mil, lo que se traduce en una disminución de 41 mil 783 alumnos en relación con el ciclo inmediato anterior.

DISMINUYÓ MATRÍCULA DE DOCENTES

El número de alumnado que estudia en Hidalgo no fue el único con decremento, pues ocurrió una situación similar con los docentes que imparten clases.

En el ciclo 2019-2020 la matrícula era de 54 mil 314 cifra que se modificó para el curso 2020-2021, pues actualmente la SEPH cuenta con un registro de 54 mil104 catedráticos; de los cuales 19 mil 603 y 34 mil 501 mujeres.

Lo anterior, muestra una baja de 210 profesores que no serán contemplados en la próxima jornada de vacunación que anunció el gobierno federal para el magisterio, la cual se tiene prevista del 12 al 18 de mayo en Hidalgo.





