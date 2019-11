Niños que nacen con VIH conocen su diagnóstico hasta los 8 años

PACHUCA.- A los niños que nacen infectados con VIH se les revela su diagnóstico alrededor de los 8 o 10 años de edad debido a la discriminación que pueden sufrir si es que ellos mismos lo socializan. En Hidalgo, en los últimos dos años se han registrado dos casos de transmisión maternoinfantil, que es la propagación del virus de la madre al hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia materna.

Elizabeth Zaragoza Zapata, coordinadora del Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasitis) en Pachuca, confirmó los dos casos e indicó que en la institución que dirige comienzan a hacerles de su conocimiento a los niños sobre su diagnóstico a partir de los 8 años de edad, por lo que los orientan a que ellos mismos identifiquen a quién y en qué momento dar a conocer que viven con VIH, y a su vez que comprendan su situación médica.

Indicó, en entrevista, que no se los revelan antes porque es "fácil" que lo socialicen con cualquier persona y, debido a la estigmatización que aún existe sobre el tema, pueden ser discriminados.

Recordó el caso de un niño, que es atendido en Capasits, en el que sus familiares dieron a conocer su diagnóstico a la psicóloga de la escuela donde estudiaba y ella le informó a la directora y "armó todo un relajo", dijo. Por lo que los padres decidieron cambiarlo de escuela, y aunque se les orientó para iniciar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos estatal no quisieron hacerlo.

Durante 2018 y 2019 la CDHEH recibió dos quejas de personas con VIH o sida por el derecho a no ser discriminados, ya que en ambos casos las personas fueron despedidas presuntamente de sus trabajos por ser portadores.

Sin embargo, en el primer caso no se acreditó la violación a las garantías individuales y en el segundo ya no se le dio seguimiento porque falta de interés del denunciante, informó la Comisión a LSR Hidalgo.

SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) estima que en América Latina y el Caribe al año nacen 3 mil 500 niños que contraen el virus de sus madres. En junio de 2015, Cuba se convirtió en el primer país del mundo en recibir la validación por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en eliminar la transmisión de madre a hijo del VIH y la sífilis. Ese mismo año, la OMS dio a conocer que de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México sería el último en eliminar este tipo de transmisión del virus y estimó que podría ocurrir en 2020. Además, en el estudio Nuevas generaciones sin la infección por el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas en las Américas 2018, la OPS reveló que en México solo el 56.5 por ciento de las mujeres embarazadas con VIH recibían tratamiento antirretroviral y que el 53 por ciento accedió a una prueba de detección del virus. Zaragoza Zapata recordó que en uno de los dos casos la madre vivía con VIH y "migraba mucho", por lo cual no acudió a su control prenatal, y aunque se le dio tratamiento al recién nacido no se pudo evitar la transmisión.

TRANSMISIÓN MATERNOINFANTIL DEL VIH ES PREVENIBLE

Subrayó que la transmisión perinatal es prevenible, pues las mujeres que están embarazadas y acuden al médico pueden ser diagnosticadas, lo cual da paso a que en caso de ser positivas se les de tratamiento con medicamento antirretrovirales (ARV) durante el embarazo y a los recién nacidos para reducir el riesgo.

En el caso del Capasits, indicó que a las pacientes se les refiere a los hospitales de la Secretaria de Salud de Hidalgo (SSH) para que lleven su control prenatal y se les programe la cesárea.

Mientras que en el Centro Ambulatorio de Prevención les dan seguimiento con los ARV y los estudios que necesiten las usuarias. También les proporcionan un tratamiento profiláctico para el recién nacido y se le da seguimiento hasta los 18 meses de edad.

Aseguró que de las mujeres con VIH que son atendidas en el Capasits no ha habido casos de transmisión maternoinfantil.

CASOS EN ADOLESCENTES POR FALTA DE EDUCACIÓN SEXUAL

De enero de 2018 a junio de 2019 se tiene registro de 39 jóvenes entre los 10 y 19 años de edad que viven con, con base en una solicitud de información que hizoa la

La especialista en salud pública señaló que la mayoría de los casos eran porque habían iniciado su vida sexual a temprana edad y porque impera la falta de educación sexual en el país, pues dijo que comúnmente solo se aborda desde la visión bilógica y no sobre el sexo y las conductas de riesgo.

La UNESCO considera que la educación sexual integral "es esencial para que los jóvenes sean capaces de protegerse de un embarazo no deseado, del VIH y de las infecciones de transmisión sexual (ITS), así como para promover los valores de tolerancia, de respeto mutuo y de no violencia en las relaciones y, de ese modo, garantizar una transición sana hacia la edad adulta".

CASOS SE CONCENTRAN EN LAS CIUDADES CON MAYOR POBLACIÓN Y HOMBRES

Durante 2018, en Hidalgo fueron diagnosticados 355 casos de VIH y sida. Ese año, los municipios con mayor incidencia fueron Pachuca, con 150 casos; seguido de Tulancingo con 25, y Tizayuca, 15.

De enero a junio de este año iban 135 casos. Pachuca de nuevo fue el municipio con mayor incidencia, con 60 casos y después Tula de Allende, con ocho, con base en la información proporcionada vía transparencia.

La médico cirujana Elizabeth indicó que la población que vive con VIH comúnmente se encuentra en las ciudades con mayor población.

Reconoció que ha habido un incremento en las detecciones debido a que hay mayor aplicación de pruebas y que la gente ya sabe a qué lugares acudir para practicarse una. Además, dijo que el aumento también es por las prácticas de riesgo durante las relaciones sexuales, como la falta de uso de condón durante el coito.

En lo que va del año se tiene un registro en la entidad de 185 casos de VIH y 140 del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (etapa avanzada de la infección por el virus), en total 325 casos, con base en información de la Dirección General de Epidemiología (DGE).

Mientras que en el mismo periodo de 2018 iban 141 y 117, respectivamente, los cuales sumaban 258 casos. Lo cual significa que ha habido un incremento de casi el doble de transmisiones.

En todo 2018 se registraron en Hidalgo 315 nuevos casos de VIH y sida, de los cuales 43 correspondieron a mujeres. Lo cual significa que el 86.34 por ciento de los casos fueron en hombres.

De los 325 de este 2019, 43 han sido diagnosticados en féminas, lo significa que el 91.56 por ciento han sido identificados en varones.

La directora del Capasits de Pachuca explicó que desde el inicio de la epidemia siempre ha habido mayor incidencia los varones por ser la población con más prácticas de riesgo, principalmente los hombres que tienen sexo con hombres.

CAPASITS OFRECE LA ATENCIÓN GRATUITA

El Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual de Pachuca ofrece los servicios de medicina, odontología, psicología y nutrición, también los estudios de seguimiento y la dotación antirretrovirales a los usuarios, totalmente gratis.

Al año, realizan cerca de 2 mil 500 pruebas rápidas de VIH, las cuales tardan en dar los resultados uno 20 minutos.

Su directora recomienda a la población analizar su historial de vida sexual y en caso de que consideren que han tenido prácticas de riesgo realizarse un diagnóstico oportuno.













