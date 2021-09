GALERÍA | Después de la tormenta, la calma; así luce el desastre en Tula

TULA DE ALLENDE.- La lluvia dio tregua en Tula, y a tres días de la inundación por el desbordamiento del río, los pobladores han salido a las calles para hacer el recuento de los daños y recuperar lo poco que queda de sus pertenencias.

Imágenes de los estragos que dejó el agua circulan por las redes sociales, donde se observa como los productos de los centros comerciales fueron pérdida total.

Voluntarios contribuyen con las labores de limpieza para retirar el lodo de las calles y habilitar nuevamente las entradas a los hogares.

Muebles, ropa, electrodomésticos y otros objetos quedaron inservibles, mientras algunos esperan que el sol seque la humedad de estos y se puedan recuperar algo de lo perdido.

La zona se mantiene bajo vigilancia y las autoridades han exhortado a la población a mantenerse informado sobre la situación.

En cifras preliminares se reportan cerca de 35 mil personas, quienes perdieron sus pertenencias y algunos de sus bines, además, 2 mil 500 inmuebles resultaron dañados por las anegaciones en el Valle del Mezquital, en Hidalgo.

Decenas de animales también murieron durante la inundación. Algunos de ellos quedaron encerrados en jaulas dentro de las veterinarias.

Algunos dueños de negocios acudieron a sus locales para contar las pérdidas y daños.

Hasta el momento no hay cifra oficial de los negocios cerrados, ni de las pérdidas que ha tenido el sector comercial. En la zona centro todavía no disminuye el torrente, muchos negocios siguen inundados y los dueños aún no han podido evaluar los daños.

Y aunque en algunas zonas urbanas el agua ha disminuido, las autoridades piden a la población no ingresar a los puntos que fueron evacuados; ya que deben realizarse los trabajos de limpieza y saneamiento correspondientes, de lo contrario existiría un riesgo sanitario que puede comprometer la salud de las personas, en particular de los grupos vulnerables.

Elementos del Ejército Mexicano, Policía Estatal, personal de Conagua y otros voluntarios se han sumado a las labores de limpieza con maquinaria.

La policía estatal se encuentra laborando con 350 elementos, 72 unidades de auxilio, binomios caninos, drones y el avión sigiloso. El H. Cuerpo de Bomberos labora con elementos, unidades de rescate, auto bomba, equipo de bombeo, unidades prehospitalarias y pipas de agua.

Seguridad Pública de Hidalgo realiza también la revisión de infraestructura de las viviendas y comercios.

Se prevé continuar con las labores de limpieza durante las próximos días, en espera de que las condiciones climatológicas permitan la reestructuración paulatina de calles y viviendas.

(Fotos: FB Tula de Allende Informa)





