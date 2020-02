Yeidckol da espaldarazo a aspiraciones de Canek; "sabe hacer política"

La dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, señaló que ningún estatuto del partido le impide ser candidato a Canek Vázquez Góngora, quien busca la postulación para la Presidencia Municipal de Pachuca.

"El estatuto dice que pueden venir todos los que quieran, entiendo que traen una campañita contra Canek. Lo conozco, estaba yo en el Senado. Se pasó a Morena cuando era diputado local y se trajo como a siete más con él... de que sabe hacer política, sabe hacer política".

Sobre la cercanía del exdiputado local con el expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, Polevnsky Gurwitz señaló que los estatutos tampoco le impiden participar en la contienda por esta razón.

"Que haya sido colaborador de quien sea, en el estatuto no dice si era colaborador de ´Tito Pérez´ entonces no entra, eso no lo dice, entonces no importa de quien ha sido colaborador".

Que le tengan miedo quienes quieran ser sus contrincantes no me cabe la menor duda, de que le quisieron hacer un numerito (el domingo) también, pero yo no voy a proponer candidatos", aseguró.

Yeidckol Polevnsky dijo que en Morena no habrá dedazos. "Son bienvenidos todos y haremos encuestas y quien gane la encuesta será el candidato".

Leer en LSR Hidalgo: Consejo estatal de Morena rechaza coaliciones en Hidalgo

La noche del lunes el Comité Ejecutivo Nacional acordó iniciar negociaciones con otros partidos para formar coaliciones para las elecciones de este año en Hidalgo y Coahuila; sin embargo, esta tarde el Comité Estatal del partido rechazó esta postura.

(Con información de El Universal)





mai