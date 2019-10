Torre de Posgrado de la UAEH al 70%; requerirá 500 mdp para equipamiento

PACHUCA.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) reporta un avance de 70 por ciento en la Torre de Posgrado que se edifica en la Ciudad del Conocimiento, la cual albergará 66 programas académicos y será concluida en 2020.

El rector Adolfo Pontigo Loyola dio a conocer que el inmueble requirió 500 millones de pesos para infraestructura y una cantidad similar será destinada al equipamiento.

Han sido con recursos propios y apoyo de algún proyecto, en cuanto se termine todo el proceso está diseñado para que tengamos hasta 6 mil estudiantes, ahora vamos a empezar con 2 mil en una primera etapa", mencionó.

Lee más en LSR Hidalgo: Reclaman 100 mdp en obra al gobierno de Hidalgo

De acuerdo con la licitación UAEH-LPNO-N2-2018, la empresa Trena SA de CV es la encargada de la construcción del inmueble en un plazo estimado de 565 días naturales, desde el 16 de julio de 2016 y plazo de terminación del 31 de enero del próximo año, aunque el rector planteó que se finalice en marzo.

La constructora, que fue la única que se presentó al proceso, tiene sede en Guadalajara y pertenece a Grupo Varo, según su página de internet. Señala que cuentan con experiencia en la edificación de pasos a desnivel, puentes, fraccionamientos, tiendas comerciales y redes de fibra óptica.

"Yo no sé cuántas empresas conozcan que tengan la capacidad, o cuántos edificios conocen en Pachuca de este tamaño. No sé, si no hay edificios y este es el primero, cuántas empresas están en posibilidad de hacer una construcción como éstas. Se buscó la mejor y esa es la que está", comentó el académico al respecto.





emh