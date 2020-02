Presenta PRD amparo vs Insabi; niega oportunismo político

El PRD interpuso un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito para que la justicia federal otorgue la suspensión provisional del cambio del régimen de protección social en salud (Seguro Popular) al Instituto Nacional de Salud Pública (Insabi) y que el sistema de salud federal siga suministrando los fármacos a una joven de 18 años, enferma de artritis idiopática juvenil, originaria de La Misión.

La abogada Andrea Rocha Ramírez, quien promovió el amparo, señaló que se violan los artículos 1, 4, 14 y 16 constitucionales porque la falta de legislación genera desabasto. La demanda señala como autoridades responsables al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Insabi.

La madre de la afectada, quien se identificó como Ofelia, señaló que esta era atendida en el hospital infantil Federico Díaz, en la Ciudad de México.

Así como ella, hay otros 14 pacientes que no tienen garantizados el suministro del tratamiento con Tocilizumab, aseguró.

De acuerdo con Jesús Ortega Martínez, exlíder nacional del partido, el tránsito de un esquema a otro ha dejado en estado de indefensión a los pacientes, ya que el Ejecutivo tiene hasta el primer semestre de este año para emitir las reglas de operación del programa, por lo que no está normada la entrega de medicamentos para enfermedades crónicas.

Anteriormente, parte de los gastos eran cubiertos por el Seguro Popular; no obstante, actualmente las unidades médicas no saben si cobrar o no los fármacos, además de que el retraso en las compras consolidadas generó desabasto.

El dirigente del PRD en Hidalgo, Héctor Chávez Ruiz, negó que el tema tenga un fondo político, sino que asumirá el costo por defender los derechos ciudadanos; además, es el octavo proceso en el país que se inicia desde el año pasado.

