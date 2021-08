Posible alteración de homicidios en Hidalgo, por plataformas y cambios en las investigaciones: procurador

PACHUCA.- El que Hidalgo sea la segunda entidad con peor calificación en su información sobre los homicidios que ocurren en el estado se debe a la cantidad de plataformas para el registro de delitos y a los cambios que pueden tener las carpetas durante el proceso de investigación, justificó el procurador Raúl Arroyo González.

Lee también en LSR Hidalgo: Impunes el 96% de los casos del sistema de justicia en Hidalgo

La organización México Evalúa reveló en su informe Fallas de Origen 2019, Índice de Confiabilidad de la Estadística Criminal (ICEC), que Hidalgo que presenta información poco fidedigna y de baja calidad sobre los homicidios y señala una posible alteración intencional de las cifras para mostrar una disminución de los asesinatos dolosos.

Ante esto, el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aseguró que la información que envían a las plataformas oficiales, como lo es la del Consejo Nacional de Seguridad, es apegada “a la realidad”.

Indicó que no ha detectado que haya alteraciones en las cifras; sin embargo, no descartó que pueda estar sucediendo, ya sea de manera intencional o por errores o falta de conocimiento de quienes realizan esa labor.

“Hay 10 plataformas diferentes para el reporte de homicidios dolosos en el país. Eso ya habla de que no tenemos una cifra única.

“Ese problema parte de las plataformas. No quiero decir que no haya actos de manipulación de la información, que puede haberlos, pero no es ese el caso; al menos de nosotros”, mencionó Arroyo González la tarde de este jueves, en conferencia de prensa.

El fiscal señaló que esta situación puede deberse a que en un principio se puede iniciar una carpeta de investigación por un delito y que en el transcurso de la investigación cambio su modalidad o se detecta que fue causa de otro ilícito, lo cual, dijo, no se puede cambiar en las plataformas.

Nosotros abrimos en este momento una carpeta por lesiones, muere la persona, y estamos hablando primero de lesiones que ya reportamos y luego de homicidio, y ahí hay un cambio. El problema es que las plataformas no están listas para eso. Que sucede si en el transcurso de la investigación no es un homicidio doloso, pues entonces de entrada es que partimos de un dato falso, pero no es que nosotros lo hayamos falseado, es que así inició la carpeta de investigación”, justificó.

Sin embargo, el ICEC detectó que de 1997 a 2012 la evolución del delito de homicidio culposo no fue aleatoria, por lo que consideraron como sospechosas las cifras que reporta la PGJEH.

El informe detalla que de enero de 1997 a junio de 2012 en la entidad había en promedio 24 homicidios dolosos al mes y a partir de julio de este último año duplicó su promedio a 48.

Además, la correlación parcial entre los homicidios intencionales y accidentales es alta y muestra una relación entre ambos ilícitos. La organización considera que no debería de haber asociación alguna entre las dos formas del delito.

El procurador dijo que sus homólogos y él tuvieron una reunión el pasado viernes con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, para tratar los temas de homicidios dolosos y el registro en las plataformas nacionales. Además, señaló que la situación de Hidalgo se encuentra lejana de lo sucedido en la Ciudad de México, donde el nuevo gobierno denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) un “maquillaje” de cifras de delitos cometidos en la capital del país el año pasado.

jgp