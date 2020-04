PESH, el oportunista que apuesta al ganador

PACHUCA.- De ser un partido incondicional al PRI, Encuentro Social se dirige hoy a la elección de ayuntamientos más cerca de Morena, su aliado en la Cuarta Transformación. En el camino, el instituto fue señalado de vínculos con Miguel Osorio Chong, enfrentó la salida de dirigentes y se repuso a la pérdida del registro en 2018.

El 9 de julio de 2014, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro del Partido Encuentro Social (PES), junto con el Partido Humanista (PH) –que no sobrevivió la elección 2015– y Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que se convirtió en la primera fuerza en 2018, cuando ganó la presidencia de México.

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, el primer dirigente local del PES, Natividad Castrejón Valdez, recordó que el enlace de la agrupación nacional fue Alejandro González Murillo –secretario general del instituto en el país y sobrino del entonces procurador general de la república, Jesús Murillo Karam–. A la invitación se sumó David Cárdenas Rosas como secretario en el estado.

"Yo conocía al dirigente nacional, Hugo Eric Flores Cervantes, no tenía una relación cercana con él, pero de vez en cuando teníamos contacto porque junto con otro grupo habían intentado formar el partido desde hace 10 años. Obtuvieron primero su registro como partido estatal en Baja California", expuso.

Aunque la meta del PES en Hidalgo era alcanzar 3 por ciento de la votación en las elecciones federales de 2015 para renovar el Congreso de la Unión, consiguió 83 mil 414 votos, equivalentes a 9.82 por ciento del total de sufragios.

Incluso, el candidato del distrito I con cabecera en Huejutla de Reyes, Daniel Andrade Zurutuza, quedó en segundo lugar, con 38 mil 650 sufragios, es decir 14 mil 408 menos que la ganadora, Carolina Viggiano Austria, de la coalición PRI-PVEM.

GRUPOS RELIGIOSOS

Según Castrejón, antes de constituirse como instituto político, la parte más numerosa de integrantes se identificaban con grupos cristianos, lo cual consideró adecuado, pues en Hidalgo y otros estados todavía no se erradican las agresiones derivadas de la intolerancia a creencias diferentes de la católica.

"Yo soy partidario de que todas las minorías estén representadas. Un indicador de la madurez de una democracia es cómo las mayorías tratan a sus minorías. Yo soy agnóstico, yo no practico ninguna religión, pero me parece interesante que ellos querían defender su derecho a tener una vida religiosa", indicó.

Sin embargo, para alcanzar las votaciones, el partido tuvo que actuar de forma "pragmática" y matizar su discurso conservador, además de convocar a actores de otras fuerzas, personas sin militancia y liderazgos regionales, por lo que los cristianos, al menos en Hidalgo, tuvieron una participación "marginal" y "testimonial", pues por sí mismos no tenían la capacidad de conseguir el registro, señaló.

DESENCUENTRO

El 29 de marzo de 2016, Castrejón Valdez hizo pública su renuncia a la dirigencia del partido, derivado de un desencuentro con González Murillo, quien afirmó que el descontento se debió a que el experredista se "emberrinchó" por la postulación a una curul plurinominal.

Según Castrejón, el presidente nacional se comprometió a que los dirigentes en los estados, donde se superó el 3 por ciento, tenían derecho a encabezar la lista de candidaturas de representación proporcional.

"Pero no fue el tema, sí habló conmigo el presidente y el secretario me decía que buscáramos otros liderazgos para seguirnos fortaleciendo y le dije que no había problemas, que no estaba empecinado en ser diputado.

"Las diferencias fueron de forma y de fondo, buscó algunos acuerdos para las presidencias municipales, él (González) decía: ´yo quiero que vaya fulano porque él sí le mete dinero´, pero yo no estaba de acuerdo. Las diferencias se fueron ampliando hasta que llegó al ámbito personal. Con varios compañeros había tenido una conducta despótica. A la primera que hubo una conducta conmigo, nos confrontamos y se dio el tema de la renuncia", expuso.

Mencionó que algunos liderazgos que lo acompañaron en el inicio del partido como el exalcalde de Tulancingo Ricardo Bravo Delgadillo y el hoy regidor Navor Rojas Mancera también abandonaron sus filas y tiempo después se sumaron a Morena.

EN 2016 OCHO TRIUNFOS Y RESPALDO A FAYAD

Cuatro días antes de la elección del 5 de junio de 2016, el secretario general del PES nacional anunció que su partido no postuló candidato a gobernador y que la opción para la militancia era el abanderado de la alianza PRI-Panal-PVEM, Omar Fayad Meneses, actual gobernador.

En esos comicios Encuentro Social postuló candidatos a diputados en los 18 distritos locales y Andrade Zurutuza, quien era el dirigente estatal, obtuvo la única posición plurinominal que se asignó a Encuentro Social en la LXIII Legislatura del Congreso de Hidalgo.

El organismo también registró planillas en 69 municipios,de los cuales ganó Tianguistengo, Actopan, Huejutla, Calnali, Molango, Yahualica y Atotonilco de Tula, pero el alcalde de este último, Julio César Ángeles Mendoza dejó, sin aviso, las filas pesistas para ser postulado por Morena a la diputación federal en 2018, que ganó.

MÁS CERCA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

Como diputado, Andrade votó a favor de las propuestas presentadas por el grupo legislativo del PRI, las iniciativas del gobernador y los nombramientos de funcionarios de alto nivel como el ombudsman, el auditor, los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, magistrados y el fiscal especial en delitos electorales.

En la elección de 2018, Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el PES suscribieron la coalición Juntos Haremos Historia, que abanderó el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. El acuerdo contempló la alianza parcial en 31 estados con ocho candidatos al Senado para el PES y cinco para el PT. Asimismo, 142 aspirantes a diputados federales para el primero, 75 para el segundo y la misma cantidad para el tercero.

Hidalgo fue el único estado donde no hubo coalición. Andrade justificó que desde el Congreso se mostraron diferencias con ese partido, que entonces era representado por el diputado local Efrén Salazar, por lo que pretendían contender solos.

En esa tesitura, González Murillo renunció al PES y fue postulado en la segunda posición al Senado junto con Nuyia Mayorga Delgado, en la alianza Panalh-PRI-PVEM; no obstante, sólo la extitular de Finanzas alcanzó un escaño de primera minoría porque Morena ganó las dos principales.

En la entidad, además de presidente y diputados federales se renovó el Congreso local. Encuentro Social suscribió un convenio de candidaturas comunes en seis distritos con el PRI, Nueva Alianza y el Partido Verde, pero ante la ola morenista, sólo obtuvieron el triunfo en la demarcación II de San Felipe Orizatlán, donde encabezó el PES con la candidata Adela Pérez Espinoza –exdelegada regional del Programa Prospera–, que durante la toma de protesta de la LXIV Legislatura se sumó a la bancada tricolor.

PÉRDIDA DE REGISTRO Y RECONSTRUCCIÓN

Los mexicanos dieron la victoria a la Cuarta Transformación; sin embargo, en el país el instituto pesista no superó el umbral de 3 por ciento de la votación y perdió su registro nacional. En el estado, debido a que obtuvo .4 puntos porcentuales, pudo convertirse en el Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) –con vigencia desde el 1 de mayo de 2019–, sin realizar las asambleas que establece la ley para los organismos políticos de nueva creación.

El 28 de mayo, Sharon Madeleine Montiel Sánchez fue presentada como la presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) y el diputado local suplente Felipe Ernesto Lara Carballo fue designado secretario general para el periodo 2019-2022.

GIRO A LA 4T

Los primeros meses de la LXIV Legislatura local –por primera vez de mayoría morenista–, los diputados del PESH, Crisóforo Rodríguez Villegas y Jajaira Aceves Calva respaldaron las pretensiones del PRI de conservar la Junta de Gobierno.

Asimismo, aunque esta última primero se pronunció en favor de la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas, como propusieron Morena y el PRD, se retractó días antes de la votación en el pleno.

En el ámbito estatal, el mandatario Omar Fayad Fayad acompañó las visitas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador –que contabiliza más de 10 desde que ganó–, en las cuales aseguró que sería un ejemplo de coordinación entre el Poder Ejecutivo federal y el local, pues los ciudadanos no lo eligieron para ser la oposición del tabasqueño, sino para gobernar en favor de los hidalguenses.

Rumbo a los comicios de ayuntamientos de 2020, el 20 de marzo pasado, PESH, PT, PVEM y Morena suscribieron un convenio de candidaturas comunes en 25 municipios, de los cuales, la agrupación encabezará Zapotlán, Metepec, Emiliano Zapata, Agua Blanca, Lolotla y Tianguistengo. En Huejutla no habrá alianza y se perfila como candidato Daniel Andrade Zurutuza.

La actual presidenta del organismo ha manifestado que el objetivo de estos acuerdos es trascender la elección y conformar gobiernos de coalición en los cuales más de una fuerza estén representadas en las administraciones.

LA SOMBRA DE OSORIO CHONG

Por su relación con Jesús Murillo Karam, tío de Alejandro González Murillo –quien antes de ser secretario general y coordinador de la bancada del PES en el Congreso de la Unión, no tenía pasado como político–, el senador Miguel Osorio Chong ha sido relacionado con el organismo en Hidalgo. Además, el exlegislador federal contendió al senado junto con Nuvia Mayorga, quien es cercana al exmandatario.

Sin embargo, la lideresa negó el vínculo o influencia del líder del Grupo Hidalgo en el PESH y sostuvo que la toma de decisiones en el organismo local le corresponde únicamente a ella, en un instituto autónomo con sus propios órganos de gobierno.

"Yo creo que es tema de confusión y no atendemos a cuestión de rumores. Creo que esa vinculación tiene una historia. Finalmente, todos los procesos para registrar a los partidos políticos transitan por la Secretaría de Gobernación federal. Entonces, cuando el partido se registró por primera vez, pues se tuvieron que hacer las pláticas con las personas pertinentes como parte del propio proceso; sin embargo, él no es militante", expuso.

FUSIÓN CON ENCUENTRO SOLIDARIO

La abogada manifestó que el partido analizará el próximo año si trabajará de forma conjunta con Encuentro Solidario, institución conformada por los fundadores del PES, en caso de que obtenga nuevamente su registro nacional o incluso una posible fusión.

"Creo que en tema de política debemos de hablar de aliados. Creo que así se construye, venimos del PES nacional y no estamos peleados con ese partido; al contrario, son nuestros aliados, nuestros amigos, y tenemos militantes en Hidalgo que fueron fundadores de ese instituto en el país. Esperemos que en junio del próximo año se pueda emitir un acuerdo del INE para dictamine si cuenta con registro.", indicó.

