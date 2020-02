El Mexe, la normal rural que quedó en promesa

PACHUCA.- Para Cayetano Morelos el recorrido de 295 kilómetros desde su natal Yaonáhuac, Puebla, hasta Francisco I. Madero, Hidalgo, no es el único inconveniente que enfrenta, pues él, al igual que más alumnos, se inscribieron a una de las Universidades para el Bienestar Juárez García con la promesa de que la normal rural de El Mexe sería reabierta.

Cayetano pretende formarse para impartir clases en comunidades rurales y marginadas, donde la educación a veces no llega, por eso, tras el anuncio que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador el 18 de diciembre de 2018 de reabrir El Mexe, decidió inscribirse, pero en noviembre de 2019 fue notificado de que la escuela no sería normal y menos rural, lo cual le causó una desilusión.

Sin embargo, autoridades federales, incluyendo el presidente, se han reunido con egresados de la normal rural Luis Villareal, quienes han solicitado la incorporación de esta escuela al programa nacional de normales rurales y que, además, se impelente el sistema de internado, pues el programa de las universidades está a cargo del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (Crefal), dirigido actualmente por Raquel Sosa.

El Crefal fue creado mediante el Convenio de Cooperación Regional entre la UNESCO, la Organización de Estados Americanos y 12 países en 1951, y su sostenimiento económico ha estado a cargo de los países miembro: México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela y Cuba

Yo creí que sería una normal rural como tal, porque en la convocatoria sí decía que era del programa de las Universidades para el Bienestar, pero el detalle es que ellos ocuparon el nombre como era: escuela normal rural Luis Villarreal de El Mexe, con sede en Francisco I. Madero, y pues con el nombre de normal rural creí que sería pues una normal rural", mencionó Cayetano Morelos, en entrevista con LSR Hidalgo.

El joven, hijo de campesinos, dijo que cuando iniciaron las labores en la escuela —el 22 de mayo de 2019— de inmediato comenzaron a cuestionar cómo sería el funcionamiento de la universidad y fue hasta noviembre de ese mismo año cuando les indicaron que ya no sería una normal, lo cual, cuenta, ocasionó disgusto en varios alumnos, pues muchos de ellos se inscribieron por el "prestigio" de El Mexe.

Me causó molestia porque entonces ellos plagiaron el nombre de la escuela para atraer gente a la universidad y me sentí engañado", señaló.

Después de que les dieron esta noticia acudieron a cuestionar al coordinador de la escuela, Rodolfo Pozos Vázquez, para saber los motivos de dicha decisión; sin embargo, dice el joven, la respuesta fue "muy seca" y les dijo que ellos sabían que se habían registrado en una de las universidades del programa educativo estelar del gobierno federal, que sabían "dónde se metían" y que ya no podían "echarse para atrás".

Pozo Vázquez fue señalado por la Sección XV de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Hidalgo, por haber sido "expulsado" de la Sección XVIII, en Michoacán, y de intimidar a los alumnos que pedían la reapertura de El Mexe con internado, además de desacreditar al gremio magisterial en la entidad.

Cayetano asegura que actualmente la escuela no tiene un plan de estudios o al menos las autoridades no se los han proporcionado, tampoco está disponible en el sitio web de las Universidades para el Bienestar, por lo que considera que la escuela "no tiene ni pies ni cabeza".

INCERTIDUMBRE SOBRE LAS INSTALACIONES DE ORIGEN DE EL MEXE

A pesar de que en 2019 se destinaron mil millones de pesos para este programa de universidades y este año 987, la mayoría de estas escuelas aún no tienen instalaciones propias, y en el caso de El Mexe no se sabe aún si volverá a trabajar en sus instalaciones de origen.

En mayo de 2019, cuando comenzó el curso de regulación, los alumnos tomaban clases en la secundaria Técnica 14, ubicada en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tepatepec. En noviembre se cambiaron a las instalaciones que le pertenecían a la normal rural antes de que fuera cerrada —en julio de 2008, durante el mandato de Miguel Ángel Osorio Chong—, donde comparten aulas con alumnos de la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero (UPFIM), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo (Cecyteh) y una tele secundaria.

El 18 de diciembre de 2018, cuando López Obrador junto con autoridades federales y estatales anunciaron el programa de las 100 universidades, indicó que ninguna escuela sería cerrada con la reapertura de El Mexe, pero tampoco explicó qué pasaría y dónde se instalaría la normal. Ese mismo día, a grito de los egresados que pedían el internado, también respondió que se sometería a consulta y que otra de las propuestas era la entrega de becas; sin embargo, el programa federal especifica que todos los alumnos que se inscriban a estas universidades serán acreedores de un apoyo económico de 2 mil 400 pesos, durante diez meses del año, mientras duren sus estudios y cumplan con sus actividades académicas de manera regular.

El 31 de julio de 2019, diputados locales de Morena hicieron un exhorto a autoridades federales y estatales para reabrir las instalaciones de origen de El Mexe para los nuevos alumnos de la escuela.

En febrero pasado, senadores integrantes de la Comisión de Educación presentaron un exhorto dirigido al Crefal y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que brinde información sobre las ubicaciones de las 100 universidades, los planes de estudios y una explicación del porqué no han ejercido el presupuesto que se le ha etiquetado al programa.

SI SE REABRE EL MEXE CON INTERNADO ESTÁN DISPUESTOS A CAMBIARSE DE ESCUELA

En enero ingresó la tercera generación de esta universidad, que imparte la carrera de Formación Docente en Educación Básica: Patrimonio Histórico y Cultural de México, y ya son alrededor de mil 50 alumnos y 22 profesores los que integran a la institución educativa, de acuerdo con datos de Cayetano.

El joven de 21 años de edad y el menor de tres hijos narra que algunos de sus compañeros que vienen de entidades como Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Campeche y el Estado de México han enfrentado dificultades, principalmente económicas, pues tienen que pagar renta, comidas y gastos de la escuela.

Por lo que considera que la reapertura del internado "sería una gran ayuda", además, dijo, fortalecería a la escuela, pues debido a las deficiencias, como falta de objetivos y metas claras del programa, algunos de ellos tienen inquietud de saber si cuando egresen puedan encontrar un empleo.

En caso de que se logre la reapertura de la normal rural, asegura que él y varios de sus compañeros accederían a cambiarse de escuela.

"Puedo decir que algunos compañeros que están en la universidad se cambiarían porque piensan que la Universidad del Bienestar no tiene futuro y se sienten en riesgo cuando egresen.

Las cosas no se hacen de esa manera. Nosotros fuimos por un propósito, que era estudiar en una normal rural", indicó.

AMLO ACCEDE A INCORPORAR EL MEXE AL SISTEMA DE NORMALES

Después de al menos tres reuniones con la Comisión Nacional Única de Negociación de la CNTE, López Obrador instruyó a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), reincorporar El Mexe al sistema nacional de normales, aseguró el diputado local Armando Quintanar Trejo, quien también estuvo presente en la mesa de trabajo del 14 de enero.

El 24 de febrero, integrantes de la CNTE y egresados de la normal rural Luis Villareal presentaron la propuesta curricular 2020 de El Mexe, con el que pretenden crear la Licenciatura en Educación Primaria y darle un enfoque socio comunitario. En la presentación estuvieron autoridades federales de educación.

Ese día, Armando Azpeitia, dirigente de la CNTE en Hidalgo, aseguró que cuando El Mexe reabra se va a separar de las Universidades del Bienestar, por lo que hasta ahora no se sabe con exactitud qué pasará en realidad y si se logrará la reapertura de esta normal rural, pues ninguna autoridad ha confirmado esta versión.

