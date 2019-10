Por matar a ladrón fue detenida; hoy la liberaron

PACHUCA.- Alrededor de las 13:00 horas un grupo de personas se movilizó a los juzgados orales ubicados a un costado del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, para exigir la liberación de una mujer, identificada con las iniciales R. M. G. C., quien mató a un sujeto que irrumpió en su domicilió, ubicado en la colonia Praderas del Llano, el pasado 1 de octubre.

De acuerdo con un reporte policiaco, el hombre, quien respondía a las iniciales R. A. R., se introdujo en casa de la detenida para presuntamente robar.

Ayer, los familiares y vecinos de la fémina de 43 años de edad convocaron a una manifestación para exigir su liberación.

Aproximadamente a las 14:15 horas R. M. G. C. salió de los juzgados y señaló que continuará su proceso en libertad.

"La verdad la justicia es injusta muchas veces... Les agradezco mucho su apoyo (...) El proceso va a seguir (...) Lo más importante es que estoy en libertad porque fue en legítima defensa, eso es lo más importante... A la gente le digo que le eche ganas, que no se desanime, porque hubo momentos en los que sí me desanimé, no sentí apoyo de las autoridades, escondieron armas de este tipo, hicieron cosas que no debían haber hecho", dijo.

