Con manifestación, piden a autoridades resolver desaparición de Sebastián Yañez

PACHUCA.- Hoy por la mañana familiares de Sebastián Yañez Gómez, quien desapareció el 6 de noviembre, se manifestaron en avenida Juárez e interrumpieron el tránsito de manera intermitente para demandar atención de la procuraduría, ya que tras una reunión realizada anoche con las autoridades no hay noticias del estudiante.

Una de las participantes en la movilización, cercana a los consanguíneos del muchacho pidió a los conductores empatía, pues estos tocaban el cláxon para que se retiraran de la vialidad.

"Nada, silencio absoluto. Es increíble que no se sepa nada. La respuesta es la misma: nada. Hasta pena me da preguntar cómo están. Es muy triste la situación que estamos viviendo, no puede ser posible que ya no podamos salir a la calle tranquilamente", externó.

Los quejosos demandaron una reunión con el gobernador Omar Fayad Meneses, pues la fiscalía estatal no ha informado sobre el avance de las indagaciones, luego de que el 22 de noviembre fueron hallados útiles escolares y tarjetas del joven en Villas de Pachuca.

Aquí hay muchas manos que estamos dispuestas a apoyar, pero la respuesta siempre es nada. ¿Se pueden imaginar lo que es estar del lado de sus padres, de sus primos, de sus abuelos, de sus amigos? La impotencia de no saber nada", añadió.

CONATO DE BRONCA

Durante la protesta, dos vehículos, un Jetta y una camioneta Chevrolet avanzaron sin importarles la presencia de los manifestantes; incluso, el conductor de la segunda se hizo de palabras con los familiares.

Minutos después, la policía municipal de Pachuca cerró los accesos de la calle Guerrero y avenida Juárez, pero permitió el paso del Tuzobús, a fin de evitar más conflictos.









