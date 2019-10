Insta Fayad a esperar debate por aborto, antes de votar iniciativa

PACHUCA.- El gobernador Omar Fayad Meneses se pronunció para que el Congreso de Hidalgo espere el debate sobre la despenalización del aborto al menos en otros 15 estados antes de votar las iniciativas presentadas por diputados de Morena, PRD y Acción Nacional.

Según el mandatario, la discusión no es nueva, pero cobró relevancia porque a partir de 2014 el número de mujeres congresistas aumentó y pusieron sobre la mesa el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Son 32 entidades, por qué no escuchar el debate cuando menos en 15 antes de subir ese tema, vamos a ver qué dicen las mujeres, las activistas, la Iglesia Católica, los grupos provida, antes de tomar una decisión acelerada, sea cual sea", dijo.

Sostuvo que Hidalgo está en calma, en paz, en tranquilidad, pero esta controversia divide a la sociedad y puede generar que ambos bandos decidan tomar las calles para exigir que los diputados se pronuncien a su favor.

"Si yo estuviera al frente de los trabajos del Congreso, me esperaría a que pasaran 25 entidades federativas, quizá ser el penúltimo o el último porque ya se habrán librado todos los debates y habremos salido de dudas, no hay necesidad de que aceleremos el proceso, si hay otros más avanzados", expuso.

Se reservó su opinión personal sobre ambas posturas, con el argumento de que el titular del Ejecutivo debe mantenerse neutral para garantizar la gobernabilidad en el estado, en caso de que se generen diferencias que trasciendan al espacio público.

"A ambos les asiste un poco de razón. No puedes negar que las mujeres tienen derechos y que algunas incluso se embarazan por ignorancia y que no sólo son no deseados, sino que una vez que el producto llegue ni siquiera se pueden hacer cargo de él.

Pero, por otro lado, los provida y las iglesias que pugnan porque no se legalice dicen que si hay tantos métodos modernos preventivos, ¿qué necesidad hay de llegar a la concepción?, y si ya se llegó por descuido o por lo que sea, no lo vas a matar, es un ser vivo", externó.

