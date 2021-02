UAEH no justificó el pago de 482 mdp en salarios y prestaciones

La Conade debió penalizar con 6 mil 48.3 pesos a la UAEH, pero no lo hizo. (Foto: UAEH)

PACHUCA.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) fue observada por segundo año consecutivos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y deberá aclarar 482 millones 834.6 mil pesos de la cuenta pública 2019 por excederse en el pago de nómina, prestaciones y duplicar sueldos.

Hace dos años, la casa de estudios recibió del gobierno federal transferencias por mil 390 millones 66.3 mil pesos correspondientes al Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales U006 2019, de los cuales fueron revisados mil 4 millones 865.3 mil pesos, es decir 72.3 por ciento.

La ASF determinó que la UAEH no realizó una gestión "eficiente ni transparente" de los recursos del programa, entre otras cuestiones porque sobrepasó en 360 millones 833.6 mil pesos el monto destinado a nómina, respecto del Convenio de Colaboración con la federación de ese año.

Asimismo, superó en 78 millones 860 mil pesos las prestaciones ligadas al salario; le observaron 19 millones 333.9 mil pesos porque no presentó documentación comprobatoria y justificativa que permita conocer el destino de los recursos del programa U006 2019 y la forma en que se aplicaron.

También 13 millones 238.3 mil pesos por pagos en exceso en el concepto de prestaciones no ligadas al salario y 5 millones 673.6 mil de pesos por honorarios profesionales a 166 prestadores de servicios profesionales que a su vez forman parte de la nómina pagada con recursos del subsidio federal U006 2019, es decir, pagos adicionales a los sueldos y salarios ya pagados.

Debe aclarar 2 millones 642.3 mil pesos por concepto de falta de aplicación de penas convencionales por atrasos en la entrega de los bienes, un millón 182.3 mil por recursos del programa no pagados al 31 de marzo de 2020 sin ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, y por un millón 70.6 mil pesos por destinar presupuesto para un contrato que corresponde al ejercicio fiscal 2019.

DISPERSÓ RECURSOS EN 17 CUENTAS EN 2018

El año pasado, el ente fiscalizador observó a la UAEH 729 millones 130 mil 532.33 pesos de la cuenta pública 2018, por transferencias bancarias sin justificación, adquisición de equipo que no era financiable con el subsidio federal, sobrecosto en la nómina del personal, no informar al SAT sobre retenciones del salario de los trabajadores para el fideicomiso de pensiones, no acreditar la plantilla de seguridad privada y falta de información en los portales de Transparencia.

Según la auditoría 2018-4-99010-19-0161-2019, en 2018 la casa de estudios recibió mil 171 millones 904 mil pesos del Subsidio de Organismos Públicos Descentralizados Estatales, de los cuales la ASF analizó la aplicación de mil 338 millones 316.3 mil pesos, lo que representa 87.6 por ciento del total.

La Secretaría de Finanzas de Hidalgo abrió una cuenta para la recepción del dinero del subsidio federal, mientras, la UAEH apertura dos cuentas para recursos ordinarios y otra para los extraordinarios. Asimismo, para la administración del presupuesto, la casa de estudios abrió 17 cuentas más.

ANOMALÍAS CON LA CONADE

La ASF detectó el año pasado que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) contrató, por adjudicación directa, a la institución educativa para realizar diversos servicios informáticos, pero esta última no contaba con la infraestructura técnica y humana, por lo que subcontrató cuatro de los siete servicios que le fueron solicitados.

La Conade contrató a la UAEH con un monto de 279 mil 153 pesos, para que le proporcionará arrendamiento de equipo de cómputo, red y telefonía, pero, al no poder cubrir lo requerido, contrató a la empresa Freight Ideas, S.A de C.V, por un monto de 28 mil 56.6 pesos, es decir, 10 por ciento del monto del contrato.

Según la auditoría, la Conade debió penalizar con 6 mil 48.3 pesos al proveedor por incumplir las capacitaciones y certificaciones, pero no lo hizo.

