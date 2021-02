Paciente covid rescatado de incendio se agrava, señala su hijo

PACHUCA.- La salud de Faustino Cornejo Benítez, contagiado de covid-19, se deterioró en 24 horas, luego de que el Hospital Regional del Valle del Mezquital ardió en llamas y fue trasladado de emergencia al nosocomio de respuesta inmediata de Actopan, donde sus familiares consideran que no recibe el medicamento necesario.

Así lo señaló Isaías Cornejo, su hijo, quien comentó que desde el sábado, cuando su papá fue trasladado debido al siniestro que afectó al nosocomio en el que se encontraba, su saturación de oxigeno pasó de 50 a 30 por ciento y su ritmo cardiaco bajó de 30 a 60, lo cual consterna a la familia.

"Me lograron dar un resumen médico de mi papá (este lunes) y no logro ver que se le esté administrando el Propofol. Uno está cumpliendo con traer el medicamento cuando nos hablan por teléfono y no veo que se lo estén dando... sospecho que se lo están poniendo a otro paciente. No se vale que uno esté haciendo su mayor esfuerzo económico para que no se ven reflejado una mejoría".

Aunque la salud de su papá es grave, pues se encuentra intubado, cuando estuvo hospitalizado en Ixmiquilpan se encontraba estable. Ahora, en Actopan, le han reducido las dosis de los medicamentos que incluso han tenido que comprar debido a que no hay farmacia en el nosocomio.

Oriundos del municipio de Atotonilco de Tula, el pasado 16 de febrero, Faustino, de 62 años, fue ingresado al Hospital ubicado en Ixmiquilpan, ya que ahí tenían un espacio disponible.

28 pacientes evacuados

Faustino Cornejo fue uno de los 28 pacientes evacuados del Hospital Regional del Valle del Mezquital que se incendió el sábado 20 de febrero. Fue llevado en una ambulancia hasta Actopan.

El incendio sucedió prácticamente a las 18:20 horas; sin embargo, los sacamos hasta las 19:20 horas. Y eso porque una persona preguntó por los pacientes con covid; entonces ingresamos para desconectar a mi papá, fue así que junto con otras cuatro personas más se trasladaron a Actopan".

Al día, el señor Faustino Cornejo tiene que recibir varios medicamentos; estos no han sido suministrados por el sector salud, ya que no hay servicio en la farmacia, por lo que han tenido que comprarlos.

Lee también en LSR Hidalgo: Cantinas de Pachuca con más de 90 años agonizan por el covid-19

En las evidencias o reportes diarios, "nada más se le administraron una sola vez al día, cuando estos deben de ser suministrados en diferentes horarios, es decir, cada 8 o 12 horas; también, los médicos que lo están tratando son generales y no internistas", acusó Isaías Cornejo.

Ante tal situación, hizo un llamado a las autoridades de Salud para que atiendan esta situación y que "por lo menos vean por lo básico que son la atención médica y los fármacos".





sjl