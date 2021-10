Taxi Contigo protege intereses de transportistas: Julio Valera

PACHUCA.- Tras un exhorto para suspender el programa Taxi Contigo, el diputado local Julio Valera Piedras defendió el programa y aseguró que "protege intereses de transportistas" hidalguenses.

En el Pleno del Congreso de Hidalgo, legisladores presentaron un exhorto al estado para suspender por 12 meses el cambio de los elementos de identificación vehicular de la imagen cromática en los vehículos destinados a la prestación del servicio de transporte público individual en Hidalgo.

A lo anterior, Valera Piedras dijo que "esta política pública deviene de la ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, que se aprobó por mayoría en el 2018 y que pretende por un lado darle a la ciudadanía el servicio moderno y por el otro, proteger a los transportistas tradicionales que están en grave riesgo".

Asimismo, el legislador priista aseguró que se mantiene diálogo con los concesionarios y choferes del transporte público individual.

Desde el 21 de junio, expuso que, con la puesta en marcha de la aplicación y el taxímetro, la Secretaría de Movilidad y Transporte (SEMOT) se comprometió a hacer una evaluación profunda para ver cómo se ajustaban los tiempos de recorrido, distancias, costos por viaje y el uso de la aplicación.

El coordinador del grupo legislativo del PRI explicó que "se encontró por supuesto que los usuarios de transporte demandan nuevas tecnologías que faciliten sus desplazamientos, que el cobro regulado y calculado de manera automática evita conflictos entre usuarios y prestadores de servicio. Y que nuestros conductores han mostrado gran capacidad de manejo de la aplicación".

Respecto a la plataforma los servidores, bases de datos, app y red encontramos un funcionamiento al 100 por ciento, que significa que no hubo eventos de falla o afectación del servicio, ni interrupciones por mantenimiento", informó.

Asimismo, Valera Piedras precisó que, al corte del 27 de septiembre, 624 concesiones ya cuentan conversión tecnológica, por lo que entregarán a aquellos concesionarios ya hicieron su conversión tecnológica su título de concesión.

El objetivo por supuesto es lograr que usuarios, concesionarios y conductores se vean beneficiados con la trasformación del taxi, estamos trabajando juntos para ser un referente de que en Hidalgo si se puede que nuestros taxistas pueden dar un mejor servicio con tecnología innovadora y con mayor seguridad, recordemos que es un servicio con geolocalización y botón de pánico-alertamiento conectado al C5i".

Valera Piedras destacó que "hay una inmensa mayoría de taxistas y en general transportistas que quieren el cambio, incluso se prolongó un mes más", explicó , "sabemos que el desenlace final, si no hacemos nada, es que tarde o temprano va a entrar UBER por la buena o por la mala, aunque quizá no sea en esta administración, incluso se está analizando el tema del costo porque no se cuenta con suficiencia para implementarlo con recursos propios y por ello, se hizo a través de un permisionario, igual que se hace en todo el transporte público, en donde los concesionarios son los que invierten a cambio de una tarifa".

Somos el único estado en el país y uno de los pocos lugares del mundo que está implementando una política integral para proteger a los taxistas y evitar que las aplicaciones móviles trasnacionales los desaparezca como lo han hecho en todo el país y el mundo, no obstante, estaremos atentos a todo lo que se pueda mejorar", finalizó.









