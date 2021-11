Sin seguro agrícola, mil 200 parcelas de Meztitlán afectadas por Huracán Grace

PACHUCA.- Alrededor de mil 200 hectáreas de cultivo de Meztitlán fueron descartadas del Seguro Catastrófico Agrícola del gobierno de Hidalgo, luego que entre agosto y septiembre quedaron inundadas por lluvias del Huracán Grace.

De acuerdo con Carlos Muñiz Rodríguez, secretario de Desarrollo Agropecuario del estado, esto se debió a que los productores no tienen la documentación que los avala como propietarios de las parcelas.

Lo anterior lo dijo al acudir a comparecer ante diputados locales, ante quienes informó que en total se censaron alrededor de 2 mil hectáreas de cultivo de temporal y de riego, de los cuales, únicamente 800 hectáreas serán apoyadas con recursos que van desde mil 500 hasta 2 mil 500 pesos.

Hace dos meses, La Silla Rota Hidalgo documentó esta problemática en la que los campesinos se metían bajo el agua para sacar las mazorcas de maíz de las parcelas que quedaron inundadas, debidos a la crecida de la Laguna de Metztitlán, tras el Huracán Grace y las lluvias torrenciales.

El presidente municipal de Meztitlán, Gabino López Hernández, se enojó conmigo (pues la Sedagroh no acudimos inmediatamente a hacer las mediciones de los daños) pues ´nos llovió sobre mojado´, ya que mientras esperábamos a que bajara el agua en Meztitlán, desgraciadamente se desbordó el río Tula y nos fuimos 18 días", dijo Carlos Muñiz.

Al transcurrir esos días, dijo, se envió una brigada a Meztitlán, quienes hicieron un recuento de 2 mil hectáreas afectadas; sin embargo, solo se reconocieron 800, por las que se pagarán alrededor de 3 millones de pesos.



Aquí surgió un problema, pues la mayoría de los campesinos que nos reportaron pérdidas no tenían papeles con qué comprobar que tenían el documento para acreditar la propiedad o el contrato de que las habían rentado, pues esto lo hacían de palabra", dijo.

Para simplificar la integración de expedientes que avalen ante la Secretaría de la Contraloría, la Sedagroh pidió a los campesinos copias de los contratos y de la credencial de elector, siendo que en su mayoría no contaban ni con este último documento.



Cabe señalar que en esta zona se perdieron cultivos de maíz, nuez y hortalizas.

Para no dejarlos sin apoyo del seguro catastrófico agrícola a los campesinos, el gobierno del estado pidió a los propietarios hacer el contrato de renta de sus parcelas para así justificar la entrega del recurso.

Si damos el dinero por dar sin hacer un expediente, nosotros tendríamos problemas, porque al rato van a decir que yo me clavé el dinero, se trata no arriesgar el pellejo", expresó el secretario.

TULA Y VALLE DEL MEZQUITAL



Ante la pregunta de los diputados, de cuántas hectáreas de cultivo resultaron afectadas tras la inundación por el desbordamiento del Río Tula, que afectaron al Valle del Mezquital, dijo que hubo alrededor de 2 mil hectáreas, de las cuales 415 fueron pérdida total.

Los cultivos afectados se presentaron en Ixmiquilpan, Tezontepec de Aldama, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan, Chilcuautla, Tasquillo y Tula, cuyos productores ya comenzaron a recibir los cheques de la indemnización.

De manera general, Carlos Muñiz dijo que las afectaciones en el campo de Hidalgo por el paso del Huracán Grace y el desbordamiento del Río Tula suman 12 mil 480 hectáreas, de las cuales, se inspeccionaron 9 mil 875 y 2 mil tienen pérdida total.

En contraste, hace dos meses, Javier May Rodríguez, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que el gobierno federal identificó 6 mil 698 afectaciones agropecuarias en Hidalgo, por el paso de Grace, otorgando 4 mil 500 pesos a cada productor que en suma da 30 millones 114 mil pesos.

UN FONDO DE DESASTRES AGRÍCOLA LOCAL

Debido a la desaparición del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), el secretario de agricultura de Hidalgo propuso a los legisladores un Fondo Estatal de Desastres Agrícolas.

En conferencia de prensa, Carlos Muñiz calculó que dicho fondo estatal debe de ser de 300 millones de pesos, para atender emergencias ganaderas, de pesca y agrícola.

Tan solo en el tema agropecuario nos cuesta 36 millones de peso el seguro agrícola para cubrir entre 450 mil y 500 mil hectáreas de cultivo en todo el estado", expresó.

RECORTES Y PRÉSTAMOS



En los últimos tres años, Carlos Muñiz señaló ante el Congreso local que se han hecho recortes de programas federales (debido a su desaparición) que han mermado la producción y afectación al campo.

En su intervención, el diputado del PRI, Roberto Rico Ruiz, informó que de 2019 a 2020 a Hidalgo le retiraron 106.7 millones de pesos al campo; de 2020 a 2021 la merma fue de 2.3 por ciento, y de 2021 a 2022, la reducción llegó a 7.3 millones de pesos.

Ante la falta de apoyo de la federación se va a tener que bancarizar (que la merma al campo se resuelva a través de la banca); aunque hay que reconocer que hay muchos pequeños y medianos productores que ´le temen´ a esto de pedir prestado", dijo.

Puso como ejemplo el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) el cual, tras su extinción, dejó fuera a 41 mil 244 personas en las comunidades más alejadas de la Huasteca y Sierra de Hidalgo.



Cuando reclamamos por el recurso del PESA, nos dijeron que nos metiéramos a los créditos, pero nosotros sabemos que hay pequeños y medianos productores que le tiene miedo al crédito, y ellos saben que no tienen una posibilidad de acceder, pues no tiene una garantía", indicó.

Para tener recursos para el campo, dijo que se está trabajando con la financiera de desarrollo para crear un programa especial para que puedan obtener 250 millones de pesos durante el último año de ejercicio del gobierno de Omar Fayad.



Con ello los pequeños y medianos productores se les van a prestar de 50 mil, 100 mil y 150 mil pesos. Esto no les resuelva la vida, ni el crédito, pero van a poder comprar un remolque, una picadora, una empacadora, insumos, cosas que les ayuden a aligerar más su producción en el campo", expresó.

UN DESCONOCIDO



Carlos Muñiz dijo desconocer quién es el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), antes Sagarpa, ya que no se ha presentado y ya pasaron tres años de que empezó el actual gobierno federal.

Hasta este momento no sé quién sea el encargado de la delegación de la Sader en Hidalgo, pues ya preguntamos, no lo conozco por nombre. Esta problemática no es exclusiva de Hidalgo, pues, como presidente nacional de los secretarios de agricultura, en todos los estados tienen esa duda... no hay cabeza, ya no sabemos cómo se llaman, si delegados, encargados o directores", expresó.

JUSTIFICACIÓN

Fortunato González Islas, diputado local de Huejutla, reclamó al secretario sobre las giras en todo el estado "para posar para la foto", olvidando el objetivo de apoyar a los campesinos.

Me tomo la foto porque ahora nos lo pide la Contraloría. Desagradecidamente tengo que hacerlo por obligación, pues nos persiguen por todos lados para justificar que los apoyos de los programas se entreguen a personas de carne y hueso", justificó.

LA HUASTECA



El funcionario dijo que el campo en la región de la Huasteca de Hidalgo no avanza porque hay muchas organizaciones campesinas que tienen intereses particulares.

Hay muchas organizaciones que le han hecho daño a la Huasteca, no es un secreto para nadie, si hay desde 40 organizaciones más que las letras del abecedario y eso hizo que durante muchos años que no avanzara la región, pues eran cuotas de poder municipales, o de una o tres comunidades que impedían el trabajo conjunto", dijo el secretario sin mencionar nombres.

