"Si hay unidad, vamos a ganar gubernatura": asegura delegado de Morena

Los hidalguenses van a elegir a quien va encabezar el proceso por parte de Morena. No se le va a dar como tal un estado a nuestros aliados. Ellos también pueden registrar en el proceso a aspirantes. El mejor va a ser el candidato o candidata no importando si viene del PT, del Verde, de Nueva Alianza o de la sociedad civil. No le damos más peso a de dónde vienen, sino cómo lo ve la gente".