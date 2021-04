Refutan regidores de Pachuca inhabilitación para ejercer el cargo

La Contraloría Municipal informó que los asambleítas no presentaron sus declaraciones patrimoniales. (Foto: Collage)

PACHUCA.- Ricardo Crespo Arroyo y Carlos Conde Zúñiga, integrantes de la Asamblea Municipal de Pachuca, aseguraron que sí presentaron sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma por lo tanto no tienen por qué haber una inhabilitación por un año, a partir del 30 de marzo de 2021.

Esto lo señalaron luego que en el sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, de la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió una resolución de inhabilitación a cuatro asambleístas capitalinos a partir del 30 de marzo.

"Para empezar sí presenté mi declaración patrimonial, incluso me dieron una hoja con el acuse. Hasta el momento no se me ha hecho ninguna notificación", expresó a la Silla Rota Hidalgo Ricardo Crespo, regidor independiente con licencia, quien participó como candidato a la presidencia municipal de Pachuca en los comicios pasados.

De igual forma, Carlos Conde, regidor del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que tras su incorporación al ayuntamiento capitalino ha cumplido con todos los trámites establecidos por la ley.

Ambos regidores señalaron que solicitarán información a la Contraloría Municipal de Pachuca sobre la supuesta inhabilitación por un año.

Además de estos dos asambleístas, también quedaron inhabilitados por un año para ejercer cargos en el servicio público los regidores Olivia López y Pablo Vargas González; este último, solicitó licencia y también compitió como candidato a la alcaldía de Pachuca por Morena.





sjl