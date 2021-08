Rechaza INE atrasar comicios a 2021 y ampliar mandatos

PACHUCA.- El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, señaló que atrasar los comicios de Hidalgo y Coahuila a 2021 generaría una crisis de ingobernabilidad, por lo que se efectuarán este año; además, extender el mandato de los actuales alcaldes es inconstitucional.

Durante un panel virtual, el funcionario manifestó que en Coahuila el 1 de enero entran en funciones los nuevos diputados locales, pero la ley no prevé un sustituto en caso de que éstos no sean electos; mientras, en Hidalgo, el marco normativo faculta al Poder Legislativo para designar concejos municipales en los municipios; no obstante, estos deben estar en funciones el menor tiempo posible.

“Es una excepción y las excepciones no pueden ser nunca la regla (…) por aquellas voces que decían que se iban a posponer un año la elección de los alcaldes, no va a ocurrir. Este año habrá alcaldes y alcaldesas en Hidalgo porque existe la salvaguarda constitucional para no alterar el estado democrático de derecho.

Sostuvo que de no llevarse a cabo en el segundo semestre de 2020 se corre riesgo de inestabilidad política, por lo que se tomó la decisión de no abrir la “puerta a la ingobernabilidad” y plantear escenarios de 70 días para organizar los comicios que, dijo, podrían ser en septiembre.

Sobre la posibilidad de ampliar el mandato de los ediles en funciones por uno o dos meses para evitar la nominación de los concejos, figura que históricamente ha sido utilizada en el estado después de la anulación de comicios, en tanto se celebran procesos extraordinarios.

La respuesta es tajante: no. A un funcionario se le elije por un término determinado y por lo tanto, cualquier excepción que lleve a prolongar el término por el cual fue electo es vulnerar la lógica misma de la democracia, que es que los periodos de poder son finitos”.

Sostuvo que un ejemplo reciente es el caso Baja California, donde el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez pretendió ampliar su mandato de dos a cinco años con una reforma a la Carta Magna del estado, después de ser electo, pero finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo declaró inconstitucional.

















jgp