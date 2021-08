Ratifican triunfo del PRI en Zacualtipán, pero tribunal local excedió facultades

PACHUCA.- La Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que el Tribunal de Hidalgo excedió sus facultades en el análisis de la elección de Zacualtipán y ordenó modificar los cómputos; sin embargo, esto no fue suficiente para regresar el triunfo a Reginaldo González Viveros, de Nueva Alianza, por lo que se confirmó el de la priista Marcia Torres González.

El 5 de agosto, por mayoría de votos, los magistrados locales avalaron cambiar los resultados de los comicios, con la anulación de tres centros de votación: 1600 extraordinaria 1, 1064 contigua 1 y 1576 básica. En los dos primeros casos, el PRI argumentó que personas se desempeñaron como funcionarios de casillas sin pertenecer a la sección electoral.

La última fue invalidada porque participó como funcionara una subdelegada de la comunidad Camposanto, de Xochicoatlán, lo que representó una forma de presión para los electores, ya que es considerada servidora pública, según la ponencia del juzgador Manuel Alberto Cruz.

Como resultado, se reconfiguró el conteo de votos: el tricolor pasó de 23 mil 428 a 23 mil 249 votos, mientras la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por el candidato turquesa, bajó de 23 mil 460 a 23 mil 123.

La Sala Toluca acumuló y resolvió los juicios JRC-163, JRC-164, JDC-628 y JDC-631 promovidos por Nueva Alianza y su candidato, que buscaban la restitución de los resultados, así como por el PRI y su abanderada, que pretendían la anulación de más casillas.

Los magistrados federales dieron la razón al Panalh respecto de las primeras dos casillas con el argumento de que el estudio del Tribunal de Hidalgo fue "ilegal" porque sobrepasó la litis propuesta por el partido.

El PRI señaló a funcionarios de casilla, pero estos sí pertenecían a la sección; no obstante, el organismo jurisdiccional fue más allá e indagó en el resto de representantes de la mesa directiva, con lo que identificó a más individuos, no mencionados por el partido, que no pertenecían a la sección.

El resto de agravios expuestos por Nueva Alianza y el tricolor fueron desestimados, por lo que se ordenó la reconfiguración de los resultados; sin embargo, con la anulación de la tercera casilla es suficiente para que Marcia Torres González mantenga el triunfo en ese distrito electoral.

sjl