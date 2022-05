Presentan iniciativa para incluir el género 'no binario' en Hidalgo

Las personas no binarias no se identifican con los géneros masculino y femenino. (Foto: Agencia Presentes)

PACHUCA.- Miguel Ángel Gómez Martínez, diputado local del PRD, presentó una reforma a la Ley de la Familia de Hidalgo para que las personas que no se identifican con las categorías masculino o femenino puedan ser inscritos con el género de "no binario".

De acuerdo con lo expuesto por el legislador, el proyecto de reforma, que modificaría el artículo 214 Ter de la referida ley, busca hacer realidad la diversidad sexual, el cual, acotó, es un concepto que no es rígido, sino que es susceptible de modificarse con relación al tiempo, al lugar o a las circunstancias en las que vive un individuo.

"Uno de los mayores retos en derechos humanos alude a la visibilización de la diversidad sexual, así como el reconocimiento de las identidades de género que contribuyan a la afirmación de la pluralidad de autopercepciones genéricas y que tiendan a romper el estereotipo alusivo a un sistema binario del género", expresó el legislador.

El asambleísta del sol azteca recordó que las personas no binarias han sido invisibilizadas en el espectro social, al no ser reconocidas "jurídica ni socialmente", por lo que han sido objeto de discriminación sistemática en menoscabo de sus derechos y libertades.

"De allí la importancia de hacer visible esta discriminación e identificar, al interior de nuestras normas jurídicas, aquellos elementos que acotan la visión de las múltiples realidades e historias de vida, que no pueden ser visualizados desde una perspectiva limitada y fundamentada en roles y estereotipos", expresó.

Añadió que las personas no binarias han existido y expresado "en silencio" sus géneros en diferentes épocas; por ello, indicó Gómez Martínez que esta reforma hace visible la discriminación y su aprobación resultaría un paso fundamental para combatirla.

"Nuestra Carta Magna consagra, en su artículo primero, la protección de los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo que es obligatorio comprender, en primera instancia, que estos corresponden a todas las personas, sin excepciones ni distingos", dijo Gómez Martínez.

COMPAÑERE, EL CASO QUE SE HIZO VIRAL

En agosto del año pasado, las personas no binarias cobraron notoriedad en el país luego que se viralizara el caso de Andra Escamilla, joven de género no binario, quien rompió en llanto porque le dijeron "compañera" y no "compañere", durante una clase en línea en México.

Su caso fue ridiculizado en redes sociales con el nombre hashtag "compañere". Sin embargo, atrajo a la opinión pública sobre el tema del género no binario que, hasta la fecha, está en controversia.





