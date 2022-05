Por ocultar información, funcionarios deberán pagar hasta 144 mil pesos

PACHUCA.– Los servidores públicos que incumplan con resoluciones emitidas por el Instituto de Transparencia serán multados con 150 y hasta mil 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que se traducen entre 14 mil 433 y 144 mil 330 pesos.

Así se desprende del convenio de colaboración administrativa y coordinación para el cobro de multas que firmaron Delia Jessica Blancas, secretaria de Finanzas y Myrna Rocío Moncada Mahuem, comisionada presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo (ITAH).

El documento divulgado en el Periódico Oficial de Hidalgo (POEH) establece que las medidas de apremio impuestas por el ITAIH se harán efectivas ante Finanzas del gobierno de Hidalgo, a través de un procedimiento administrativo de ejecución a cargo de la Procuraduría Fiscal estatal.

Una vez que se realice el cobro de la multa, la Secretaría de Finanzas transferirá al Instituto de Transparencia 50 por ciento de los recursos.

Lee también en LSR Hidalgo: Pagará ayuntamiento de Pachuca más de 102 mdp por ampliación de servicios

Previo al convenio, la comisionada Moncada Mahuem detalló que el dinero no será pagado con recursos de las dependencias o ayuntamientos, sino con dinero del servidor público que no proporcionó información, que omitió cargar datos a la Plataforma Nacional de Transparencia en los tiempos legales; o bien, que no contestó en tiempo y forma un recurso de revisión.

Las multas que contempla el ITAIH están fundamentas en el artículo 174 de la Ley de Transparencia estatal, la cual faculta al Instituto imponer estas sanciones a sujetos que incumplan con sus obligaciones.

Sin embargo, antes de llegar a esta medida se encuentra la amonestación púbica, que es cuando el ITAIH exhibe en su página oficial a aquellos que quebrantan las normas de la ley en mención.





sjl