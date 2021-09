Por calles destrozadas, en tres colonias dejaron de pasar alimentadoras y taxis

PACHUCA.– Por fugas de agua, baches y lodo en las colonias La Loma, Abetos y Ampliación del Palmar las alimentadoras del Tuzobús dejaron de brindar servicio en más de un kilómetro y a los usuarios de transporte público no les queda otra que caminar para llegar a sus casas.

En la penúltima semana de septiembre, el Sistema de Transporte Masivo Tuzobús anunció un recorte en el trayecto de las rutas alimentadoras 15A y la 15B, que salen de la Central de Autobuses con dirección a las colonias antes enunciadas.

En sus redes sociales, el transporte masivo informó que el recorte de cinco paradas se debía a las malas condiciones de las calles, aunado a lo anterior, en estas tres colonias no hay otras rutas de combis o camiones.

Los taxis resultan costosos para la economía de las familias que habitan estas zonas populares y los conductores no siempre quieren llevarlos hasta sus casas.

ACORTAN RUTAS

La alimentadora 15A parte de la Central de Autobuses al igual que la 15B, la primera va con dirección a Los Abetos y la segunda a La Loma, pero el trayecto de ambas concluye más de un kilómetro a la última parada porque los camiones ya no transitan por avenidas averiadas.

Aunque la ruta 15B contempla 21 paradas, actualmente solo hace 16, pues las últimas cinco se quedan fuera del recorrido.

La base actual es en la calle río Camarones esquina con Lázaro Cárdenas, pero antes de este recorte, los camiones del Tuzobús solían llegar a la intersección de Avenida Coya.

Esto significa que entre la base actual y la antigua existe un trayecto de aproximadamente 1.4 kilómetros donde este transporte público dejó de pasar, por lo que las personas que viven cerca de lo que era la última parada, deben recorrer a pie la vía porque no hay otra ruta de transporte público.

Caminar la longitud de dicha vialidad es como si las personas transitaran a pie por la avenida Benito Juárez de Pachuca, desde el Palacio de Gobierno hasta la Preparatoria número 1.

La avenida que evitan transitar los vehículos se llama Roble y al realizar un recorrido por la zona es posible observar la calle de terrecería sin pavimentar, pero con hoyos y piedras en la tierra que dificultan el tránsito incluso a pie.

También hay fugas de aguas negras que se salen de las coladeras ubicadas en la zona y costales con tierra que algunos habitantes han colocado para evitar que el agua ingrese a sus viviendas.

Otra ruta que disminuyó su trayecto es la 15A y pasa en las calles paralelas a la ruta ya mencionada. Antes del recorte la 15A con dirección a la Loma tenía 22 paradas y ahora solo hace 16.

En total, seis paradas se quedaron afuera, pues los camiones retornan en calle Pino Suarez esquina con Vicente Segura y no en avenida Rojo Gómez esquina con Adolfo López Mateos como lo realizaban antes. El recorrido desde la actual y antigua base es de aproximadamente 1.3 kilómetros.

LOS TAXIS EVITAN TRANSITAR POR LA ZONA

Una opción para intentar llegar a las zonas donde no entra el Tuzobús es abordar taxi, aunque algunos de los usuarios refieren que este transporte individual en ocasiones se niega a entrar a las calles que no están en buen estado.

"No hay otro transporte más que el Tuzobús y cuando se intenta pagar un taxi dicen: no allá no entro. Y el Tuzobús no pasa porque no están bonitas las calles, pero no es nuestra obligación que estén bonitas las calles, ciertamente es del gobierno", indicó uno de los habitantes de estas colonias.

Otro, refirió que pagar dicho servicio no es posible porque aquellos taxistas que si suben el pasaje "son abusivos" al momento de cobrar, sin especificar costos.

Los taxis ya no quieren venir, si los que tienen un carrito se descompone por los hoyos. Tan solo una vez una camioneta que reparte agua se cayó a un hoyo y le costó mucho trabajo salir, otra ocasión fue un carro de material del volteo", narró una vecina.

Independientemente de los taxis, una usuaria del Tuzobús refirió que, aunque el recorte de la ruta no le afectó, si se compadece de las personas que desde la Central de Abastos se suben con su mandado y que deben caminar para llegar a sus viviendas.

Yo vivo en Jardines de Colosio y vengo viendo los charcos de agua y es difícil pasar, hasta miedo da de que el camión se vaya a voltear aquí, está horrible. Además, el Tuzobús ya no llega hasta el final, ya su base está en Lázaro Cárdenas. Realmente, pobre de la gente que viven hasta allá arriba, porque uno va a la Central comprando el mandado y si no hay otro transporte hay que caminar".

Previo a este recorte operacional, a mediados de junio del año en curso, los habitantes de las colonias Independencia, Ampliación el Palmar, Abetos, La Loma y Jardines de Colosio cerraron las vialidades de acceso a las rutas 15A y 15B para demandar un mejor servicio, rutas alternas para salir y entrar a las zonas y mejoramiento de las vialidades donde pasa el Tuzobús.





sjl