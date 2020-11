Por balaceras entre Sedena, GN, policías y huachicoleros: 5 muertes

PACHUCA.- En lo que va del año, en Hidalgo se han registrado tres enfrentamientos entre elementos de seguridad federal y estatal con personas presuntamente relacionados con el robo de hidrocarburo, así como un ataque por parte de un grupo armado hacía personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex). El saldo ha sido de cinco fallecidos, entre ellos un civil que no estuvo involucrado en estos hechos.

Con base en una revisión de notas periodísticas, el enfrentamiento más reciente se registró el pasado viernes en Singuilucan. De acuerdo con el reporte de las autoridades, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN) arribaron a un lugar conocido como rancho el Cuartucho para asegurar tres vehículos que presuntamente eran utilizados para el robo y traslado de combustible extraído de manera ilegal. Lo cual desató un enfrentamiento entre las autoridades y personas que se encontraban en el sitio. Hasta el momento se desconoce si hay lesionados.

El 20 de julio, en Huichapan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le marcaron el alto a una pipa que iba escoltada por un vehículo particular. No obstante, los conductores no acataron la orden y comenzó una persecución en la que ambos bandos intercambiaron balas. Uno de los proyectiles alcanzó a una persona que se encontraba en una gasolinera y murió.

Militares y pobladores de la comunidad de Guadalupe Victoria, en Cuautepec, se enfrentaron el 17 de febrero. Los elementos castrenses realizaban un operativo para decomisar combustible robado, pero los pobladores les impidieron el acceso, lo cual ocasionó una confrontación con detonaciones de arma de fuego. No se registraron personas lesionadas.

Además, el 14 de agosto un grupo armado atacó a personal de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) y murieron cuatro. Los hechos ocurrieron en la carretera Portezuelo-Palmillas, entre los límites de Querétaro e Hidalgo, cuando los trabajadores de la empresa estatal realizaban un recorrido de vigilancia.

EN EL TOP DE AGRESIONES A MILITARES Y HUACHICOLEO

Hidalgo fue uno de los cinco estados con mayor número de ataques en contra de elementos de la Sedena durante 2019, con siete incidentes registrados ese año, así lo informó Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, en una conferencia presidencial el 18 de enero de 2020.

Además, desde 2018 Hidalgo es la entidad del país con más tomas clandestinas para el robo de combustible, de acuerdo información de Petróleos Mexicanos. Sumado a eso, cuatro de los 10 ductos con mayor incidencia en picaduras atraviesan en territorio hidalguense.

En enero de 2019, Romero Oropeza dio a conocer que en la entidad se registraron 2 mil 121 tomas clandestinas en 201. Lo cual posición al territorio hidalguense por primera vez en el estado con más perforaciones para el robo de combustible, por encima de Puebla con 2 mil 72 y Guanajuato con mil 919.

Para el siguiente año Hidalgo se mantuvo en el primer lugar, pero ahora con 4 mil 29 tomas. Es decir, que hubo un incremento casi del doble.

Mientras que de enero a septiembre de este año la situación no ha cambiado, pues la entidad lidera el ranking de tomas clandestinas con 3 mil 205, de acuerdo con datos del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (IGAVM).

