Pokémon, Super Mario Bros y más en concierto sinfónico de videojuegos

PACHUCA.- Más de 50 músicos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH) unirán sus instrumentos para interpretar las piezas musicales más reconocidas de los videojuegos.

El concierto en vivo "Let´s Play" se llevará a cabo a las 8:00 de la noche del próximo viernes 18 de junio, como parte de la primera temporada de conciertos virtuales del 2021.

Los músicos universitarios, bajo la dirección Gaetan Kuchta, darán vida a temas pertenecientes a las grandes franquicias del entretenimiento digital como The Legend of Zelda, Super Mario Bros, Pokémon, World Of Warcraft, entre muchos más.

Desde comienzos del siglo XX, la música dentro de los videojuegos es considerada como un género musical por derecho propio, la cual comenzó principalmente siendo programada por sonidos generados por computadora en ocho bits.

Durante la época de los ochenta los tonos usados para musicalizar los juegos rápidamente se volvieron famosos entre la comunidad de "gamers" de entonces, lo que dio origen a que las compañías cada vez trabajaran con más atención en este sector.

Actualmente los videojuegos cuentan con grandes agrupaciones sinfónicas que ayudan a su musicalización, donde han participado grandes compositores, directores, músicos y cantantes. Las bandas sonoras de los juegos incluso se empezaron a vender en formatos como discos compactos, mp3, entre otros, y es uno de los géneros más escuchados alrededor del mundo.

Los interesados podrán comprar sus boletos a través de la página de Eticket a un costo de $113.00 pesos. Con la compra de una localidad toda la familia podrá disfrutar del programa musical a través de cualquier dispositivo con internet.

Cabe mencionar que el objetivo de la temporada de conciertos virtuales es seguir los protocolos impuestos por la Comisión Institucional de Seguridad en Salud de la UAEH, debido a la pandemia por la que aún pasa el país.





