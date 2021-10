Pipas de 800 pesos o vivir sin agua; así es el desabasto en La Loma

PACHUCA.- Abrir el grifo para tener agua parece muy sencillo, pero no es para todos, en la colonia La Loma, las carencias aún son muchas, no tiene pavimentación, alumbrado público, regulación de la tierra y abasto de agua. Los contratos de los vecinos son muy recientes, en caso de no tener líquido la opción es pedir una pipa que llega a costar 800 pesos por viaje.

Árida, en la periferia de la ciudad, esta colonia se ubica atrás del fraccionamiento Colosio, y una sola calle hace la distinción entre un asentamiento pavimentado, con todos los servicios y esta colonia, que apenas y tiene los trazos de las calles marcados.

Antes todo eso era campo, el cerro a merced de la naturaleza, poco a poco se ha convertido en un asentamiento, muchos de los habitantes no tienen escrituras propias, lo que hace más difícil obtener contratos de agua o luz.

La zona está poco poblada, al recorrerla hace parecer que nadie vive ahí, tiene casas que parecen lujosas, y otras cuya puerta de entrada es un tambor de cama vieja. Hay muy pocas tiendas de abarrotes, apenas dos en varias cuadras.

Entre más arriba hacia el cerro, más difícil es caminar, hay piedras, maleza, polvo, pero hay casas. En una de esas vive Antonio Orozco, un hombre alto, con manos de trabajo, mientras ocupa un mazo en la fachada de su casa narra que su contrato de agua es reciente.

Lleva más de 15 años viviendo ahí y apenas tiene una semana con agua potable entubada. Él dice que el contrato tuvo un costo de 2 mil pesos. Hace siete días el personal de la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) puso su toma.

El aparato es nuevo, tiene una cubierta blanca y un plástico azul casi nuevo que sirve como envoltura de la instalación.

¿CÓMO ES LA DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO?

Pues no nos podemos quejar, tenemos agua dos días a la semana, en lunes y el jueves o viernes, en las mañanas y ya de ahí apartamos para tener lo suficiente. Agua sí hay, pero no es para desperdiciar. Si no estoy un día dejo abierta la llave, mientras se llena la cisterna, tuvimos que poner una para almacenarla".

Al momento de la charla, su esposa sale con un bote amarillo con menos de medio litro, riega unas macetas que tiene en la entrada. Complementa diciendo que por las recientes lluvias esperan que haya más agua en los pozos.

Mientras su esposo continúa el relato, sobre el contrato dice que lo difícil no es gestionarlo, sino que la tubería alcance, explica que entre más arriba del cerro, más cerca se está de la toma general de suministro, a mayor distancia, menor acceso al líquido.

Antonio dice que al mes paga más de 150 pesos, antes de tener el contrato, él junto con vecinos tenían que solicitar la pipa de agua potable, cada viaje salía entre 700 y 800 pesos, a ves se pagaba entre todos y se repartía, y a veces él lo tenía que pagar para su casa.

Nos duraba dependiendo de cuánto la gastáramos, es que hay gente que lava con mucha agua o se baña con mucha agua y no es así, es un poquito, sólo para enjuagarse, hay gente que incluso lava su coche con manguera y eso ya no está bien, es dejar correr mucha".

Los contratos se complican principalmente porque este es un asentamiento irregular, por lo que los dueños difícilmente tiene escrituras propias, que es uno de los requisitos para iniciar las tomas de estos servicios.

La vida para ellos es otra, pese a estar a menos de 25 minutos del centro de Pachuca, en el lugar la vida transcurre distinta.

A unas cuadras de ahí vive Domitila Juárez, desde la entrada de su casa se ven sus tambos con reserva de agua y una manguera que atraviesa todo su patio. Ella dice que en su casa de dos a tres veces a la semana hay servicio por la mañana, por eso llena los botes, para que no le falte.

¿EL ABASTO ES SUFICIENTE?

Creo que nos acostumbramos, antes no teníamos agua en toda la semana, a veces hasta un mes tardábamos en pedir la pipa, así que algunos días a la semana está bien. Ya es normal, sabemos cuándo podemos bañarnos y cuando mejor la ahorramos".

El tandeo es una medida que usan las colonias que no cuentan con la infraestructura para el servicio, la Comisión de agua o servicios particulares se encargan de proveer a los ciudadanos de una reserva que se divide entre todos.

En Pachuca y Mineral de la Reforma esta práctica es constante y es cada vez más vista en las colonias cercanas al centro, ya sea por reparaciones o suspensión provisional del servicio, las pipas recorren las calles de la capital.

EL CONTRASTE

Actualmente, la Comisión de Agua y Alcantarillado de Sistemas Intermunicipales (CAASIM) tiene un pasivo de 700 millones de pesos por usuarios morosos, informó Abraham Rublúo Parra, director general del organismo en declaraciones públicas previas.

Detalló que hay ciudadanos que no han pagado este servicio desde hace varios años, y eso ha generado que la Comisión opere con un déficit.

El abasto del servicio enfrenta varias problemáticas, en colonias cómo esta no hay condiciones de infraestructura para operar, Domitila, lo reconoce, aunque se ha adaptado a vivir con apenas lo básico del líquido señala la diferencia de una calle a otra.

En la colonia de al lado a cada rato hay fugas y se desperdicia y de aquí a que la reportan y luego de aquí a que vienen, así es. Mientras unos tienen a otros les falta... como todo".

La Loma refleja lo que pasa en otras colonias, donde el crecimiento urbano avanza más rápido que la capacidad de los gobiernos para llevarles servicios.



