Piden a Salud y SEP apresurar aval de protocolo sanitario para reabrir escuelas

PACHUCA.- La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) exigió a las autoridades de Hidalgo apresurar la autorización de los protocolos sanitarios que presentan los centros educativos de la metrópoli para el regreso a clases presencial, tras 20 meses de trabajo a distancia.

Hace falta agilizar la autorización de los protocolos, sabemos que puede existir una carga de trabajo adicional para las autoridades, de estar revisando los protocolos y autorizándolos, pero no es pretexto (...) porque, aunque las escuelas cumplan todo, si no autorizan, por más que ya esté todo listo, no se podrá iniciar, no puede existir el regreso a clases".

Así lo expuso en conferencia de prensa Marco Moreno Alfaro, representante de la UNPF en Hidalgo, quien precisó que a pesar del anuncio del retorno a las aulas, a partir del 22 de noviembre en la zona de la metrópoli, en Pachuca solo los colegios Cervantes, Columbia, Elbrus y Cedrus ya están de forma presencial, al igual que cuatro escuelas públicas.

Por ello, la UNFP hizo un llamado a las autoridades educativas y de salud de Hidalgo para apresurar la autorización de los protocolos sanitarios de cada escuela y con ello el regreso a las instituciones localizadas en: Actopan, Zempoala, Pachuca, Tulancingo, Apan, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral de La Reforma, Tizayuca y Tepeapulco.

Al llamado de los padres y madres de familia de Hidalgo, se unió el dirigente a nivel nacional, Arturo Solís Bravo, quien expuso que solo esta entidad junto con Michoacán y Veracruz, son los estados del país donde las clases no se han retomado en todos los municipios que conforman cada entidad.

En el caso particular de Hidalgo hay escuelas públicas y particulares que, al día de hoy, han presentado toda la información o cuentan con la documentación, lo que nos causa extrañeza es que las autoridades no den el sí, que digan: a ver señores, a partir de mañana ya abran las puertas porque ya hemos analizado que tienen los elementos de sanitización para que abran".

Finalmente, la UNPF consideró las clases a distancia no han dado los resultados educativos esperados, debido que el modelo pedagógico en el país está estructurado para clases presenciales; asimismo, puntualizó que el retorno a las aulas ayudará a que los niños, niñas y adolescentes socialicen con sus pares y desarrollen sus habilidades emocionales.

ANTECEDENTE

Las autoridades de Hidalgo anunciaron que a partir del 22 de noviembre se retomarían las clases presenciales en los 10 municipios con mayor transmisión del virus del SARS-CoV-2, y en consecuencia, habría medidas específicas de sanidad como aforos del 30 por ciento.

Sin embargo, aquel día no ocurrió así en todas las escuelas de los municipios ya enunciados, pues el secretario de Salud, Alejandro Efraín Benítez Herrera, explicó que habría un proceso de preparación para las instituciones alistarán los lineamientos técnico-sanitarios para una apertura ordenada.





