Pese a pandemia, en pie carnaval en San Bartolo Tutotepec

PACHUCA.- A través de redes sociales, se difundió un cartel sobre la celebración del carnaval de una comunidad de San Bartolo Tutotepec, por lo que el ayuntamiento publicó que este tipo de reuniones no están permitidas por la pandemia causada por el covid-19.

De acuerdo con medios locales, usuarios de Facebook compartieron un cartel para festejar el carnaval de la localidad Pie del Cerro, San Bartolo Tutotepec, donde los pobladores bailan y recorren las calles con trajes tradicionales.

El evento se llevaría a cabo el próximo 15 de febrero, a partir de las 5:00 de la mañana, como es costumbre cada año, ya que "el diablo anda suelto" en dicha temporada que dura todo el mes de febrero en Hidalgo.

Hasta el momento, el ayuntamiento de San Bartolo Tutotepec no se ha pronunciado sobre dicho cartel en particular, sin embargo, publicó que las fiestas de carnaval no están permitidas en la cabecera municipal ni en las comunidades y "cualquier evento masivo será clausurado".

Lo anterior fue justificado por los contagios activos reportados en la demarcación, lo cual no permite el evento. Cabe mencionar que se han reportado 84 contagios en Tutotepec, de los cuales cinco son considerados como activos y cuatro pacientes fallecieron, según el resumen técnico de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH).

Asimismo, en una página de la comunidad Pie del Cerro se divulgó un video en que se ve a varias personas disfrazadas bailando y otras más sentadas alrededor de estas, además, se nota que no se respetan algunas medidas sanitarias, como la sana distancia y el uso de cubrebocas.

Dicho producto audiovisual corresponde a una celebración de carnaval presuntamente realizada la noche del sábado 6 de febrero, de acuerdo con la página del pueblo.









emh