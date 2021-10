Pese a dudas y temores, Elia vacunó a su hija de 13 años contra la covid-19

PACHUCA.- Elia es originaria de Pachuca, su hija tiene una insuficiencia renal y por ello acudió a la jornada de vacunación para menores de edad entre 12 y 17 en el Hospital del Niño DIF. Dijo que pese a la duda y el temor, tomó la decisión de aplicar la primera dosis de este biológico. "Platique con muchos doctores y no se ponían de acuerdo, pero espero que la información científica lo respalde".

Su hija toma una cantidad de agua medida en mililitros, su dieta no tiene sodio, azúcar y otros grupos de alimentos que son tóxicos para su cuerpo, ya que sus riñones no hacen su función a totalidad.

Elía es su mamá, la ha atendido desde casi 14 años en lo que ha necesitado, su padecimiento les ha tenido en los hospitales varias veces, por lo que ella valora la opinión de los especialistas.

"Una persona de mis conocidos me preguntó que si me interesaba poner un amparo para que vacunaran a mi hija, yo les dije que no sabía, primero debía informarme, todavía había poca información y no sabía qué tan seguro era".

Su primer contacto fue su médico de cabecera, en ese momento le dijo que no era necesario ya que lo que sabían de la enfermedad era que los menores de edad casi no se enfermaban, conforme avanzó la información comenzó a pensar que la inyección sería necesitaría ya que los casos en menores se incrementaron.

Otras mamás alertaron que la enfermedad en estos pacientes era más fuerte, ya que el cuerpo estaba inmunodeprimido y por ello, no contaba con la fuerza suficiente para hacerle frente a la enfermedad.

Leí muchos artículos, le preguntaba a todo mundo, unos doctores me decían que no era necesario meter un compuesto, que tal vez podía ser tóxico al cuerpo de mi niña, y otros que era necesario para su protección, Lo pensamos mi esposo y yo y dijimos si ya está disponible la vacuna, pues vamos".

El lineamiento mexicano para la aplicación de vacunas considera enfermedades como la hipertensión arterial, patologías del corazón, malformaciones de órganos y la insuficiencia renal en grados avanzados, incluso con terapias de hemodiálisis o diálisis, entre otras.

Los menores de 12 años de edad o más pueden recibir la vacuna contra el Covid-12 revelaron los científicos de Pfizer-BioNTech.

Mientras que los niños de entre 2 y 12 años deben usar mascarilla en espacios públicos y cuando están en contacto con personas que no viven con ellos señalo un artículo de la comunidad médica.

Para vacunar a este sector de la población es necesario el registro en la página oficial de MiVacuna.com.mx y presentar los documentos médicos de referencia con el diagnóstico de la enfermedad concomitante.

Fotografías de Ian Lima

El Hospital del Niño DIF fue el primer punto, en los siguientes días se abrirán nuevas células de aplicación conforme las autoridades de Salud determinen la demanda con el aviso previo a las familias.





