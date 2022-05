"No me meto en conflictos de familia", dice Menchaca sobre los Moreira

PACHUCA.- Julio Menchaca Salazar, candidato común del proyecto Juntos Hacemos Historia, aseveró que las declaraciones de los hermanos Rubén y Humberto Moreira, ambos exmandatarios de Coahuila, se enmarca en un tema "familiar", no político.

Esto, luego de que el primero externó su apoyo al morenista de manera pública y se pronunció contra su cuñada, Carolina Viggiano Austria, candidata de Va por Hidalgo; en tanto, el segundo aseveró que su consanguíneo –con quien tiene una relación rota– asesoraba financieramente al senador con licencia.

"En lo único que sí tiene razón (Humberto) es en que vamos a ganar el 5 de junio", señaló tras acudir a un evento al que asistieron figuras deportivas como Manuel Negrete, Luis Flores, José Pipino Cuevas, Tinieblas, Mariana La Barby Juárez y Victoria Alba.

Asimismo, dijo que no se mete en la vida personal de las personas, por lo que omitió opinar sobre la relación del hoy coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro y el exgobernador, que fue expulsado del PRI.

"Yo no tengo por qué referirme a la vida personal, a las virtudes o los defectos de las personas, nosotros estamos haciendo una campaña por las personas, el movimiento está creciendo. Tienen que caer en lo bajo, pero no me meto en el conflicto de familia".

Por otra parte, cuestionó la veracidad de las encuestas presentadas por el PRI de Reporte Índigo y Voltia, con el argumento de que eran "falsificadas".

Además, aseguró que "la encuesta de encuestas", realizada por Polis.MX y que reúne a las más importantes como El Financiero, El Heraldo o Parametría, le otorga las preferencias a la candidatura común.

"¿Pues qué pueden decir? En la Encuesta de encuestas (Polis.MX) salió hoy 62 por ciento a 28. Cuando hay adjetivos es porque no hay argumentos y ya los están utilizando, entonces esto ya se va a terminar muy pronto y la mejor encuesta va a ser el 5 de junio".

BECAS Y REVISIÓN DE OBRAS

Menchaca Salazar aseguró que otorgará becas a los deportistas más destacados de Hidalgo, además de revisar la infraestructura pública para incentivar el deporte.

"Rescatar en lo que ya se gastó dinero, se han hecho obras para moche, para ver cuánto cuesta una obra y no pensando en el impacto y beneficios que genera. En el recorrido en el estado veo espacios utilizados por los niños y los jóvenes, pero no tienen canchas".

Aseguró que él mismo practicó yudo y para representar a Hidalgo en las competencias pagaban el transporte y el hospedaje.





