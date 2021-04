Niegan a tres partidos participar en elecciones de Acaxochitlán e Ixmiquilpan

En la situación ordinaria, los procesos electorales en Hidalgo y Coahuila habrían tenido las jornadas el 7 de junio de 2020, en lugar del 2018 de octubre (...) ello no debe entenderse que por esa razón, tienen derecho de participar en esos comicios, pues este no se tenía de manera original y no puede restituirse un derecho no adquirido previamente".