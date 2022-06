Mientras dormías: un ejecutado en Ixmiquilpan y otro casi muere en Cuautepec

IXMIQUILPAN.- Durante la noche de ayer y esta madrugada, dos hombres fueron agredidos con arma de fuego mientras se encontraban en sus domicilios en Cuautepec e Ixmiquilpan, respectivamente, que dejó a uno herido y otro muerto.

En el primer municipio mencionado, sujetos realizaron detonaciones en la localidad Cima de Togo, por lo que fue emitido un reporte al 911 de emergencias, donde fue pedida la presencia de una ambulancia y cuerpos policiacos.

A su arribo, localizaron a un masculino herido con impactos de bala y de forma extraoficial fue identificado como Tomás N; su pareja sentimental refirió que escuchó las detonaciones y al salir únicamente encontró a su esposo tirado en el suelo.

La agresión armada en Cuautepec. (Foto: Hidalgo Noticias)

Mientras que, en la demarcación enclavada en el Valle del Mezquital, pero ya durante esta madrugada, un hombre fue asesinado al interior de su vivienda en la localidad La Joya, a la altura del canal de aguas negras de dicho municipio.

Los perpetradores ingresaron al inmueble y dispararon al menos en cuatro ocasiones para después salir y emprender su huida; vecinos del lugar solicitaron la presencia de la Policía y paramédicos tras escuchar las detonaciones.

La agresión armada en Ixmiquilpan. (Foto: Hidalgo Noticias)

No obstante, aunque elementos de rescate acudieron y revisaron a la persona, esta ya no presentaba signos de vida, misma que se dijo tenía entre 35 y 40 años, aunque su identidad no fue precisada, salvo que era conocida como Chiricocas.

Testigos señalaron que los presuntos agresores se desplazaban en un vehículo sedan; por lo sucedido, la zona fue acordonada, mientras que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) se encargó de las indagatorias y halló casquillos de una AK-47.

EN CIFRAS

Hasta el primer trimestre de 2022, Hidalgo reportó un acumulado de 181 homicidios, siendo los más perpetrados los culposos con 92 de esos hechos; del delito, marzo fue el que más hechos registró con 47, aunque el resto de meses la diferencia fue mínima.

