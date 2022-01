"Los papás dicen que somos unos flojos, pero no es verdad": maestra

PACHUCA.- Margarita es profesora en la región de Tula–Tepeji, es parte de los 2 mil 820 trabajadores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que están en la modalidad de homologados, para ella no solo está pendiente el pago de su aguinaldo, sino también el pago de seis meses de salario.

En entrevista explicó que a la sección XV del Sindicato en Hidalgo, le hicieron saber que a más tardar el 20 de diciembre llegarían sus pagos junto con aguinaldo, así que hizo una planeación de gastos.

Un año antes, sus pagos de salario y aguinaldo también se atrasaron, aunque menos tiempo. Alcanzó a ahorrar un poco, ya que los pagos se regularizaron unos meses, luego, de nuevo faltaron los depósitos, así que usó sus ahorros, ahora, sus bolsillos están vacíos.

Parece mentira pero de octubre para acá, hice rendir 4 mil pesos, ya no tengo nada, de los regalos de mis hijos, se hizo cargo mi esposo, afortunadamente él tiene trabajo, igual de maestro, pero a él si le pagan regular".

Explicó que el retraso de pagos, hace que deban ahorrar en todo, y compran apenas lo indispensable. Su hermana y su madre le han regalado algunos abarrotes de despensa y le han dado dinero en la medida de sus posibilidades.



Ahorita que estamos en plena cuesta, ya nos estamos apretando mucho, hemos visto de pedir un préstamo, pero sí luego no pagan o no sé hasta cuando, me voy a encharcar con el banco o con quien sea y luego ¿cómo pagó?".

Sobre el regreso a clases, que demandan los padres y madres de familia explicó que entiende la situación ya que también ha tenido vivencias similares con sus hijos adolescentes, pero pide empatía, relató que a finales del año pasado, completar el pago de factura para el internet, para ellos fue un triunfo.



Pensar en ir a la escuela a dar clases presenciales en este momento es imposible, ya que para llegar a su plantel debe tomar un camión y una combi, además de pagar alimentos, compras para artículos de higiene y otras necesidades para el regreso a clases.

Añadió que sabe de las limitaciones del Sistema Virtual ya que sus hijos han cursado la secundaria durante la pandemia, pero considera que esta situación debe ser del entendimiento de los padres y madres de familia, ya que como trabajadores tienen derecho a un salario.

Recientemente en redes sociales ha sido testigo de algunas ofensas que ha recibido el magisterio, por el paro de labores, al respecto reiteró que sin percibir esos pagos, ella no puede seguir laborando.

Hace unos días leí unos comentarios, de que los papás habían hecho nuestro trabajo toda la pandemia, y que somos huevones, conchudo y encajados, pero no es verdad, además del aprendizaje, hemos dado a los alumnos estabilidad, con nuestros propios recurso y a pesar de nuestros contagios, y los de nuestra familia".

Expresó que esta situación le molesta ya que han caído en una confrontación entre padres de familia y docentes, y mientras los gobiernos hacen oídos sordos a sus demandas.



También dijo que sabe que el magisterio siempre ha sido "botín político" en tiempos electorales, por lo que les llamó a los gobiernos a no jugar con los docentes y con sus pagos.

Mientras ellos juegan, a nosotros nos falta para el gasto"

Por último especificó que los adeudos de salarios son los menos, tuvo que ver con un registró que se atrasó desde el gobierno federal y el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativas y Gasto Operativo (FONE), ya que desde la pandemia, ha habido dilación en algunos trámites de asignación de lugares de trabajo.



Mientras tanto, la Secretaría de Educación de Hidalgo (SEPH) no ha dado respuesta a la demanda de los pagos pendientes.

La cantidad es de aproximadamente 196 millones de pesos a 2 mil 820 trabajadores homologados y 15 mil 791 para los bonos de pensionados. El Ejecutivo estatal reiteró mediante redes sociales que su administración ha realizado las gestiones en tiempo y forma, no obstante, no se han llegado los depósitos.

Desde el pasado 3 de enero, ningún profesor agremiado al SNTE ha regresado a clases, hasta el momento, sólo siguen vigentes los avisos que indican que si no hay pago, no habrá retornos a las aulas ni virtuales, ni presenciales.

