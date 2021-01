"La salud vale más que endeudarse", dice Francisco en busca de oxígeno

PACHUCA.- Desde las 8:00 de la mañana, el señor Francisco Hilario llegó a formarse afuera de las instalaciones de la planta distribuidora de oxigeno medicinal Infra, en Pachuca. Le prestaron un tanque con capacidad de 682 litros para que ayude a la recuperación de dos de cuatro familiares contagiados de covid-19.

Son cerca de las 11:00 de la mañana y es la primera vez que solicita un servicio de este tipo. Sin embargo, debido a que el tanque de oxígeno que le prestaron es viejo, antes de que lo puedan rellenar, tendrá que dejarlo para que lo revisen; aunque esta acción podría tardar entre 15 a 20 días.

Lo traje para que chequen si sirve; sin no sirve nos lo regresan. Es la primera vez que ando en esto y en caso de me digan que no sirve, pues hay que endrogarse, pedir un préstamo, lo que se pueda, porque la salud vale más que cualquier cosa", expresó en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Don Francisco tiene 59 años. Lleva puestos dos cubrebocas y unos goggles para evitar un contagiado. Él vive en la colonia Santa Gertrudis, Pachuca, y comenta que se dedica a la albañilería; aunque en este año no ha tenido trabajo, confía en que la situación mejore y pueda retomar las actividades normales.

Dos hijos, una nuera y un yerno presentaron síntomas de covid-19 desde el 28 de diciembre del año pasado. Desde ese tiempo no se han podido recuperar; otros dos familiares están hospitalizados.

Ahorita solo vengo a dejar el tanque para que me lo revisen y si pasa la verificación, me lo puedan llenar. Cada hora avanzamos dos metros (en la fila), a la una de la tarde espero salir si es que nos va bien. Es desesperante que no se vea avance, todo está carísimo", manifestó.

Fotografía: José Antonio Alcaraz

SOLO POR UNA REVISIÓN, 300 PESOS

Tan solo la revisión del cilindro, agrega, le costará 300 pesos; en caso de que sirva, tendrá que pagar cerca de 200 pesos para que lo rellenen de oxígeno. Dicha revisión, no la hacen directamente en el centro de distribución, pues lo tienen que llevar hasta Tizayuca.

La verdad está grave todo esto que está pasando, me imagino que hay personas que necesitan el oxígeno con urgencia y llevan mucho tiempo esperando. ¿Cómo saber uno si van a aguantar?, es feo cuando lo necesitan pues ´se le junta la panza con el espinazo´ y se ahogan uno. La verdad a nadie se le desea que esté necesitando esto, pero ni modo, hay que esperar".

Sus familiares tienen un tanque de oxígeno, el que don Francisco llevó sería uno extra.

"No me he contagiado, bueno que yo me allá dado cuenta, ya no se sabe, sí he tenido un poco de tos y dolor de cuerpo, pero nada que me tumbe".

Finalmente, Don Francisco hizo un llamado a las autoridades del estado a instalar una distribuidora de oxígeno para agilizar el llenado.

La verdad, yo en los 25 años que llevo viviendo en Pachuca, nunca había andado en esto", indica.





emh