IEEH niega acciones contra el PESH; dictamen por candidaturas, el fin de semana

La Sala Toluca estimó que el IEEH no era un experto, entonces pidió que tres personas de la sociedad civil integraran en ese comité. Nosotros estamos trabajando en ese comité y en hacer una valoración para que al final el Consejo General emita una opinión y, con base en ello, el Consejo General determine si se otorga o no, pero no hay nada contra ese partido".