Hidalgo se encamina a un tercer repunte de covid-19

PACHUCA.- Hidalgo va por su tercer repunte de contagios acelerados de covid-19, y a pesar de las estrategias y acciones de las autoridades federal, estatal y municipales para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2, la curva epidémica no ha sido aplanada.

Con base en una comparación de la curva epidémica y las acciones anunciadas por las autoridades, desde que se confirmaron los dos primeros casos de coronavirus en el estado (19 de marzo) hasta la fecha, ha habido dos momentos en que la propagación del virus ha alcanzado un punto máximo y se ha mantenido durante algunas semanas, incluso se han reportado cerca de mil nuevos casos por semana y 150 defunciones.

Además, el aceleramiento de contagios en las últimas cuatro semanas advierte la probabilidad de un tercer repunte de casos.

Por lo que la restricción de movilidad con el programa temporal Hoy no circula sanitario, la colocación de lavamanos comunitarios en diferentes municipios de la entidad, la puesta en marcha de hospitales para atender a pacientes con el nuevo coronavirus, la cancelación de actividades no esenciales, el cierre de centros turísticos, la restricción de acceso a algunos municipios, el uso obligatorio de cubrebocas, entre otras medidas de sanidad, no han logrado hasta este momento controlar el aumento de casos en la entidad.

CARRERA ENTRE COVID Y OPERATIVO ESCUDO

Después del primer caso de covid-19 se puso en marcha del Operativo Escudo, el programa del gobierno estatal para mitigar la propagación del virus.

El 18 de marzo comenzó a funcionar el hospital inflable de respuesta inmediata, instalado en la capital del estado. Un día después el gobernador Omar Fayad Meneses confirmó los dos primeros casos del nuevo coronavirus en la entidad (en Pachuca y Mineral de la Reforma) y al día siguiente oficialmente puso en marcha el Operativo Escudo por un Hidalgo Seguro y Sano.

Lee también en LSR Hidalgo:¬†Huachicol y narcomenudeo, la herencia de los alcaldes en Hidalgo

En la segunda semana de la pandemia (del 26 de marzo al 1 de abril) se registró la primera defunción por esta enfermedad, se trató de un hombre de 46 años de edad que era atendido en el Hospital General de Pachuca y ocurrió el 27 de marzo. Ese mismo día el gobierno estatal comenzó a colocar los lavamanos comunitarios, el 29 suspendieron labores en la mayoría de las oficinas gubernamentales y al día siguiente las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social.

El 1 de abril el Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió temporalmente el proceso electoral para elegir a los nuevos alcaldes de los 84 municipios, y 20 días después Hidalgo ya había superado los primeros 100 casos positivos de coronavirus.

Durante la cuarta semana de la pandemia en la entidad (del 23 al 29 de abril) el gobierno estatal implementó otras acciones como parte del Operativo Escudo. El 23 anunció la disposición de un tomógrafo para estudios pulmonares, el 24 comenzó con la entrega masiva de cubrebocas y anunció que serían obligatorios para conductores de transporte público, policías y prestadores de servicios públicos, y el 26 inició con la instalación de túneles de sanitización en diferentes puntos de la entidad.

En la quinta semana (del 30 de abril al 6 de mayo) continuaron las acciones de la estrategia estatal para disminuir la propagación del virus SARS-CoV-2. El 4 de mayo, las autoridades estatales activaron tres hospitales de respuesta inmediata en Huejutla, Huehuetla y Actopan, y además fue puesto en marcha el programa temporal Hoy no circula.

Para el 10 de mayo Hidalgo ya había superado los primeros 500 casos positivos y dos días después las primeras 100 defunciones. Por lo que la propagación continuaba en aumento.

PRIMER PICO DE CONTAGIOS

Fue hasta la semana 11 (28 de mayo al 3 de junio) que en el estado se registró el primer pico de contagios (532 en siete días), y al mismo tiempo el gobierno federal presentó el semáforo epidemiológico, en el que 31 de las 32 entidades del país estaban en rojo, incluyendo Hidalgo.

Desde ese entonces y hasta el 15 de julio la curva epidémica se mantuvo estable, el registro de casos positivos y defunciones no varió mucho.

Hidalgo pasó de rojo a naranja dos veces; se pusieron en operación tres hospitales más en Huichapan, Zimapán y Metztitlán para atender a pacientes con covid-19, como parte del Plan DN-III-E y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se hizo cargo de ellos; e, incluso, el gobierno estatal comenzó a instalar los módulos de aplicación de pruebas rápidas gratuitas.

EN SEGUNDO PICO DE CONTAGIOS REACTIVAN ELECCIONES

Mientras Hidalgo pasaba por el segundo pico de contagios, y el más alto hasta el momento, el INE aprobó reanudar el proceso electoral en la entidad.

El 20 de junio Hidalgo regresó a rojo y durante la semana 20 de la pandemia en la entidad (del 23 al 29 de julio) se presentó el segundo pico de la curva epidémica que duró hasta la semana 23 (del 13 al 19 de agosto), en la que se registró el mayor número de contagios en lo que va de la emergencia sanitaria, con 907 casos positivos y 143 defunciones en siete días. A pesar de esta situación, el INE aprobó el 30 de julio que se llevaran a cabo las elecciones el pasado 18 de octubre.

El 5 de septiembre comenzaron las campañas de los candidatos y a pesar de las recomendaciones de las autoridades electorales, de darle prioridad a realizarlas de manera virtual, los aspirantes a integrar los 84 ayuntamientos salieron a las calles y organizaron eventos con la presencia de más de 200 personas.

No obstante, a principios de mes la curva epidémica tuvo descenso y se mantuvo así, pero en la semana 30 (del 1 al 7 de octubre) se registró un rebrote y una semana después volvió a disminuir.

El 14 de octubre concluyeron las campañas, y a partir del siguiente día los contagios y las defunciones por esta enfermedad van en aumento. En promedio hay 20 casos positivos y nueve muertes más por semana con relación a la anterior.

Alejandro Efraín Benítez, titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), informó que por las campañas electorales se registró un incremento del 24 por ciento en el número de defunciones y del 5 por ciento en contagios de covid-19.

"Cuando empezamos las campañas electorales fue evidente el aumento de número de contagios y defunciones. Una cosa va agarrada de la otra. Una campaña electoral sino hay proselitismo, abrazos y manifestaciones pues no es campaña", mencionó durante su comparecencia en el Congreso local, el 27 de octubre.

Mientras que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, dijo que no había evidencia científica que el proceso electoral tenga relación con el nuevo ascenso de la curva epidémica.

"Vemos en algunas noticias que se invoca el proceso electoral como un causante de esto, en realidad esto no tiene una evidencia científica: es una especulación. La temporalidad del cambio en la ocurrencia epidémica en Hidalgo no corresponde con lo que uno se explicaría si las elecciones hubieran causado esto", mencionó el 3 de noviembre, durante la conferencia matutina presidencial.





sjl