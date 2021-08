Expo Feria de La Reforma, una "promesa" del entretenimiento en ruinas

MINERAL DE LA REFORMA.- Hace nueve años la Expo Feria de Mineral de la Reforma fue proyectada como uno de los mejores espectáculos en Hidalgo, donde se presentarían artistas nacionales e internacionales, y abrían más de 30 atracciones.

Hoy, en 2021, ese sueño quedó en ruinas, saqueado y vandalizado, un "monumento a la impunidad y corrupción", se ha convertido en una pesadilla y un lastre para dos administraciones, pues para rehabilitarlo, implicaría una inversión millonaria.

Fue en 2013, cuando el alcalde priista Filiberto Hernández Monzalvo endeudó al municipio con 28 millones 509 mil 851 pesos, para comprar los terrenos y edificar el recinto ferial.

Hasta el momento, ninguna exautoridad ha sido llamada a esclarecer lo qué pasó con este proyecto fallido; no obstante que la actual administración de Mineral de la Reforma inició los primeros procesos jurídicos-administrativos.

El gobierno municipal proyecta que las instalaciones puedan ser ocupadas para un Tianguis Ganadero que beneficie a la población del sur del municipio.

EL BUKY Y HASTA LUPITA D´ALESSIO SE PRESENTARON

Desde Lupita D´Alessio, Marco Antonio Solís, El Buki, hasta Paquita La del Barrio fueron algunos artistas que se presentaron alguna vez en el inmueble ubicado en el kilómetro 88 de la carretera Pachuca-Ciudad Sahagún, frente al fraccionamiento Don Pablo.

Tras obtener la autorización del cabildo, el exalcalde Filiberto Hernández (quien en 2018 fue detenido por el desvío de 23 millones de pesos) adquirió 10 hectáreas de la parcela 347 Z-3 P5/6, ubicada en el ejido Pachuquilla, y ordenó la construcción del recinto ferial.

En total, el municipio contrajo deuda por 28 millones 509 mil 851 pesos, de los cuales, 16 millones 913 mil 447 pesos (el 59.32 por ciento) se utilizaron para la edificación del recinto ferial y 11 millones 596 mil 403 pesos (40.68 por ciento) para la compra del terreno.

Leer en LSR Hidalgo: "En mi familia están todos vacunados, solo faltaba yo": Alejandro, de 19 años

El dinero utilizado para la infraestructura del recinto ferial fue: 9 millones 9 mil 379 pesos para la construcción de plataformas; 2 millones 193 mil 444 para el boulevard de acceso y estacionamiento; un millón 996 mil 744 para la plazuela de acceso; un millón 100 mil 750 pesos para la construcción de los baños y, 918 mil 80 pesos para la cimentación de un andador.

En la ampliación de la red de alcantarillado, ampliación de la red de agua potable y la ampliación de electrificación, la inversión fue de un millón 208 mil 612.95 pesos, 257 mil 387.36 y 228 mil 325.00 pesos, respectivamente.

Pero a cinco años, el recinto ferial ubicado a la salida del municipio, en dirección a Zempoala, qué en el abandono.

COBRABAN 30 PESOS LA ENTRADA

El recinto ferial de Mineral de la Reforma solamente fue utilizado en tres ocasiones (2013, 2014 y 2015). Fue inaugurado el sábado 31 de agosto de 2013, por el entonces gobernador de Hidalgo Francisco Olvera Ruíz y el expresidente municipal de Mineral de la Reforma, Filiberto Hernández.

Como apoyo a la economía de la población, las autoridades municipales fijaron en 30 pesos el costo de la entrada, que incluía 30 atracciones como juegos mecánicos, teatro del pueblo, espectáculos de delfines, funciones de circo, show de clavadistas, rodeos de media noche, corridas de toros, entre otros.

Adicionalmente, se contaba con un palenque en el cual se presentaron artistas de moda como Diego Verdaguer y Amanda Miguel, Lupita D´Alessio, Fidel Rueda, El Duelo, El Norteño, entre otros.

Leer en LSR Hidalgo: Con ceguera, Mario es el sustento de su familia: " a veces comemos, a veces no"

Dentro de las 10 hectáreas del recinto ferial, también había pabellones comerciales, gastronómicos y culturales.

En el Teatro del Pueblo llegaron a presentarse grupos musicales como Los Bunkers, Germán Montero, Cardenales de Nuevo León, Cuicillos, Sonora Dinamita, La Trakalosa, Aroma, Palomo, La número 1 Banda Jerez, Merenglas y Cadetes de Linares.

Incluso, estuvo en cartelera la cantante de pop Paulina Rubio. Sin embargo, por razones que nunca explicaron, esta canceló su presentación; lo mismo ocurrió con el cantante internacional, Julio Iglesias.

Todos estos atractivos duraban en promedio 18 días, en las que proyectaron una afluencia de 200 mil visitantes durante el periodo. También se expedían bebidas alcohólicas en establecimientos.

LUCE COMO ESCENARIO POSAPOCALÍPTICO

Debido a que las instalaciones fueron construidas en una zona ejidal, al estar expuestas a la intemperie, las lluvias, el viento y el sol provocaron que las estructuras comenzaran a derrumbarse.

La fachada y taquilla, construida con tabla roca fue lo primero que colapsó, propiciando saqueos de la infraestructura (principalmente en los baños y oficinas), vandalismo (grafitis, destrucción de vidrios y hasta incendios) e incluso, los espacios se han utilizado para tener relaciones sexuales.

También se llevaron los transformadores y claves de la luz eléctrica; se han desprendido piezas metálicas del lienzo que se construyó al fondo. Lo único que queda intacto son las butacas del palenque, aunque el centro tiene maleza y basura.

PROCESOS JURÍDCO-ADMINISTRATIVOS

Por el abandono que se generó en las instalaciones del recinto ferial, que derivó en el saqueo y destrucción de su infraestructura, el presidente municipal de Mineral de la Reforma, Israel Félix Soto, confirmó que ya hay procesos jurídicos administrativos.

"No hay un uso en específico en este momento de las instalaciones de la feria. Se van a revisar. Se darán cuenta que ya no son instalaciones, pues robaron todo... por esto ya hay iniciados algunos procesos jurídicos-administrativos", expresó.

Sin embargo, no detalló cuántos ni contra quiénes se fincaron estas responsabilidades ante la Secretaría de la Contraloría Municipal; no obstante, aseveró que "esto no será una cacería de brujas", pues, lo que busca su gobierno es "combatir los actos de omisión y corrupción".

SE LLEVARON HASTA LOS TRANFORMADORES DE LUZ

En entrevista con La Silla Rota Hidalgo, el alcalde mineralreformense señaló que hasta los transformadores de la luz eléctrica y los cables de corriente se han robaron; por ello, insistió que se tiene que fincar responsabilidades contra exfuncionarios.

No podemos dejar nada más así, pasar por alto este tema y creo que hoy Mineral de la Reforma se ha conservado como el municipio más transparente de Hidalgo, incluso, hemos conformado comités ciudadanos de auditoría", indicó.

Al preguntar si esos procesos jurídico-administrativo serán para exfuncionarios que estuvieron en la administración del priista Filiberto Hernández Monzalvo, el actual alcalde respondió: "ahora sí que como dice el programa de bromas: caiga quien caiga".

NO DESCARTA REVIVIR LA FERIA

Al ser un espacio propiedad del municipio, el alcalde Israel Félix comentó que no descarta la posibilidad de rehabilitarlo para que vuelva a ocuparse como recinto ferial o tianguis ganadero.

"Sí hay cosas en las que podamos ayudar a las anteriores administraciones a poder esclarecer, lo haremos, ni más ni menos. La situación es clara que entre menos procesos jurídicos-administrativos tengan que afrontar, pero sí hay cuestiones que fueron omisiones por muy pequeñas o hasta actos de corrupción, desde luego habrán más responsabilidades y las atacaremos", concluyó.

PROYECTO FUE UN FRACASO EN LO FINANCIERO

Luis Baños Gómez, regidor del PAN y excandidato a la presidencia de Mineral de la Reforma, aseveró que este proyecto fue un fracaso en lo financiero, social y de difusión cultural y recreativa del municipio.

"Fue una mala administración que se tuvo en esos tiempos, lo que hizo que el proyecto no prosperara, que fuera un fracaso en lo financiero y en los propósitos originales para el que se destinó", dijo en entrevista.

El regidor panista indicó que hay una coincidencia con el presidente Israel Félix de apoyar a la producción agrícola y pecuaria de esta zona sur del municipio, es decir, de las comunidades de La Calera, Palma Gorda y La Higa, que se dedican a este sector productivo.

PANDEMIA HA FRENADO PROYECTO DE TIANGUIS

Debido a la contingencia sanitaria de covid-19, en la Mineral de la Reforma acumula 4 mil 767 contagios y 445 defunciones, no se ha podido aterrizar el proyecto del tianguis ganadero que se haría en las instalaciones de la extinguida feria.

Estamos al pendiente del inicio de este proyecto una vez que superemos esta situación sanitaria, pues serviría de apoyo a los productores locales, pues se evitaría que caigan en manos de intermediarios", agregó.

Los tianguis de Actopan y Atotonilco El Grande son los espacios más representativos en la región centro del estado para la venta de forrajes, semillas y animales de granja como borregos, vacas, gallos y gallinas.

Por ello, sería viable utilizar el inmueble para el tianguis ganadero de Mineral de la Reforma, pues además reactivaría la economía de los pobladores, la cual esta mermada por la pandemia.

"A todos nos interesa que el municipio crezca, que nos vaya bien, y que genere las circunstancias y que se atraigan más inversiones y desde luego esta es una oportunidad pues beneficiaría incluso a la región del Centro y Altiplano", sostuvo el regidor albiazul.

Por ello, la perspectiva que se tendría para este tianguis es similar a los que hay en Actopan y Atotonilco El Grande, pues si bien no se busca competir con ellos, pues tienen varios años en funcionamiento, se pretende facilitar una cadena de comercialización.

Finalmente, Luis Baños coincidió con el presidente Israel Félix de aclarar las omisiones y si alguien cometió algún delito o falta administrativa, sea sancionado sin importar de qué color partidista sea.





sjl