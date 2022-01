"Esquivé explosivo que rompió caseta de teléfono"; Nadia fue atacada en Pachuca

PACHUCA.– Mientras Nadia esperaba el transporte público sobre el bulevar Everardo Márquez una persona le lanzó un explosivo desde una camioneta, ella logró esquivar la detonación pero el cohete averió una caseta de teléfono.

Nadia es un nombre que se modificó a petición de la entrevistada, los hechos le ocurrieron el viernes 14 de enero cerca de las 19:15 horas, a la altura de la iglesia Espíritu Santo.

Esa zona es muy oscura, normalmente no hay mucha luz y por eso trato de tomar precauciones".

La mujer narró que al salir de su trabajo pasó a una papelería y después caminó a la parada del transporte público sobre Everardo Márquez con dirección al centro de Pachuca.

Mientras esperaba, se deslumbró con las luces de una camioneta tipo Urvan que se le acercó y desde el vehículo salió disparado un artefacto que explotó.

De repente escucho que cae algo al piso, algo que lanzaron desde la camioneta que iba en movimiento y era como una especie de cohete o algo más grande".

Nadia corrió y pidió ayuda en la papelería donde había pasado antes de la agresión. Ahí se resguardó. Al principio creyó que fue un balazo, pero después se dio cuenta de que le aventaron un explosivo que rompió la caseta de un teléfono público que estaba cerca.

Sí estuvo fuerte el impacto, pero lo que aminoró es que yo me encontraba en la parada donde había un anuncio grande, cuadrado, entonces me resguardó un poco y me alcanzaron a llegar pedazos de piedra y tierra que había en la zona".

Durante un recorrido por el lugar, LSR Hidalgo constató que la lámina que recubre el teléfono está despegada de la base. La parada de transporte no está en penumbras por la luz que despiden los focos de los anuncios espectaculares que están en los costados y por los focos de la gasolinera que está del otro lado del bulevar.

El caso de Nadia se suma a otras agresiones a mujeres en calles de Pachuca, como Julieta, quien fue sometida de un brazo cuando caminaba en la avenida Madero, o Estefany, que fue atacada por un hombre que llevaba dos palos mientras esperaba cruzar avenida Revolución.





