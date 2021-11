Entre 85 y 90 por ciento en cobertura de medicamentos, asegura ISSSTE Pachuca

Una paciente no encontró ácido fólico en la farmacia del Hospital Columba Rivera. (Foto: Google Maps)

PACHUCA.- En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) el abasto de medicamentos está entre 85 y 90 por ciento, indicó José Roberto Medécigo Hernández, director del Hospital General Columba Rivera Osorio, dijo que en el caso de los fármacos que no hay en existencia, disponen de hasta cuatro opciones para garantizar la atención.

En entrevista, el funcionario detalló que en los últimos dos años, este ha sido un tema recurrente en las farmacias y en la percepción de la población, ya que han pasado por algunas temporadas en las que algunos medicamentos hicieron falta.

Recientemente, el padre de María ingresó al hospital de emergencia, para hacerse un procedimiento quirúrgico, después de esperar cuatro días se realizó el procedimiento, para su sorpresa, tras la intervención, le fueron requeridas algunas medicinas.

"Me dijeron que le hacía falta ácido fólico, yo pensé que de ese tipo de medicinas sobran, me dijeron que podía esperar de tres a cuatro días y pues preferí comprarlo, pregunté en las farmacias cercanas y me dijeron que tampoco tenían, porque ese día ya habían comprado más personas. Al final lo encontré en otra farmacia, por 10 pesos".

Como ella, varias personas han subsanado los medicamentos que han hecho falta, en algunos casos más caros, siempre con la preocupación de atender la salud de los familiares.

Cuando suceden este tipo de casos, la institución tiene previstas hasta cuatro opciones que sustituyen al medicamento señalado, y que tiene la misma función, el director indicó que la población derechohabiente no se queda sin atención, en ningún caso.

Lee también en LSR Hidalgo: ¬† Ratifica Consejo Nacional propuesta de Morena Hidalgo a la gubernatura

Agregó que en cuanto notan el desabasto de algún medicamento, el personal de esta dependencia realiza las solicitudes necesarias para que el Nivel Central del ISSSTE atienda la compra de una mayor cantidad para el surtimiento de las farmacias.

Reiteró que el cuadro básico de medicina general y de especialidades sigue con una alta cobertura de casi el 90 por ciento, por lo que también envió a la población un mensaje ara que retiré la creencia de que la insuficiencia es permanente.

Explicó que fue un problema que comenzó el año pasado pero que se ha ido resarciendo, para este año, han tenido mayor suficiencia y espera que así permanezca para los siguientes cortes.





sjl