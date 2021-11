Después del festejo de muertos, reutilizan cempasúchil como repelente

PACHUCA.– Para que el cempasúchil no termine en la basura después de los festejos de fieles difuntos, Nancy y Yair recolectan y reutilizan los pétalos de esta flor de temporada para crear repelentes de moscos.

Desde hace tres años, los jóvenes pachuqueños con estudios en biología empezaron el proyecto y mediante la instalación de un centro de acopio, comenzaron a juntar la flor más utilizada para decorar altares y tumbas durante las festividades del Día de Muertos.

La flor de cempasúchil, de acuerdo con los emprendedores, tiene propiedades antimicóticas, antibacterianas y repele insectos al ser combinada con alcohol etílico, aunque si se le pone aguardiente, sirve como digestivo; también puede utilizarse como pigmento para teñir prendas y en la gastronomía para tinturar los alimentos.

EL ESTUDIO DE LA FLOR

Nancy Isabel Martínez Cadena es licenciada en Biología, egresada desde 2014, sus estudios se enfocaron a las plantas medicinales a través de etnobotánica. Las propiedades del cempasúchil las empezó a examinar cuando aún era estudiante.

Así fue como realizó un trabajo colaborativo con sus compañeros, quienes iban a diversas comunidades a preguntarle a los habitantes sobre los usos de las plantas, para después, ella comprobarlo en laboratorio.

Sin embargo, fue hasta hace tres años cuando en colaboración con la consultoría ambiental BioHavior, comenzó el proyecto para que el cempasúchil se use de manera benéfica y no solo se quede en desechos tras los festejos del 1 y 2 de noviembre.

Como biólogos nos sentimos mal no contribuir a la educación ambiental, nos duele que algo tan básico como separar la basura orgánica de la inorgánica, realmente no se aplique, el desconocimiento del uso de las plantas es lo que hay que rescatar, es importante, porque no solo es el cempasúchil, hay una diversidad de otras especies", dijo.

PREPARACIÓN DE LA PLANTA

Para ocupar el cempasúchil lo primero que se debe hacer es deshojar los pétalos y ponerlos a secar; cuando la planta ya se deshidrató se procede a la preparación, explicó Nancy.

El repelente de insectos tiene dos presentaciones, en pomada y en forma líquida. Para la primera, se ocupa vaselina sólida o cera de abeja para lograr un producto sólido.

Por cada kilo de vaselina se requieren 300 gramos de cempasúchil deshidratada. Los productos se ponen a cocinar a fuego lento hasta que se vuelvan líquidos; después, se deja reposar la combinación durante un mes para que los extractos de la flor se concentren.

Cuando pasó ese tiempo, se vuelve a calentar la mezcla hasta que se haga de nuevo líquida y ese es el momento en el que se filtra y se vacía en contenedores.

Así se forma el bálsamo de cempasúchil que es multifuncional, pues se puede aplicar directo en la piel para evitar que los moscos se acerquen o en caso de tener una picadura, untar para desinflamar la zona afectada.

El procedimiento para hacer repelente liquido es diferente, pues las flores se mezclan con alcohol etílico y se almacenan en un lugar oscuro durante un mes, trascurrido el tiempo, la solución ya está lista para ser usada.

CEMPASÚCHIL PARA BEBER

Aunque Nancy y Yair enfocan su proyecto a repelentes de insectos, explican que la flor de cempasúchil también se puede ocupar para beber. Lo recomendable para ingerir es que la flor no haya sido recolectada del suelo y desinfectarla con carbonato.

Para beber el cempasúchil es necesario combinarlo con aguardiente o tequila y así, servir como un digestivo. El líquido se debe dejar 24 horas reposando, aunque Nancy recomienda que sea un mes.

Como infusión para un té, basta con mezclar el cempasúchil con agua, pues en medio litro se colocan dos cucharadas soperas de la flor ya deshidratadas y se deja hervir, de esta manera alcanza para tres tomas al día.

Si se bebe, va a saber amargoso, pero este compuesto ayuda a la digestión, ayuda a la colitis, el mal de empacho", indicó la bióloga.

DE LA PLANTA, NADA SE DESPERDICIA

Yair Daniel Sánchez Olguín, quien también participa en el proyecto sobre cempasúchil, explicó que de esta flor, "todo se recicla y nada se desperdicia".

Mientras que los pétalos se ponen a secar para crear los repelentes, las semillas se guardan para próximas siembras de la flor; en tanto, el follaje se tritura y se emplea para composta.

Los dos jóvenes coincidieron que buscan que las propiedades del cempasúchil lo puedan fabricar las personas; asimismo, tienen proyectado acudir el siguiente año a la región de Tenango de Doria para continuar con el análisis de su producto y aplicarlo contra moscos causantes del dengue.





