Desecha Morena queja de exfuncionario estatal contra nominación de Menchaca

PACHUCA.- La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena declaró infundados los agravios señalados por Rufino H. León Tovar en el recurso CNHJ-HGO-2363/2021, con el argumento de que el comunicado al que el actor hace referencia y en el cual según este se señala a los siete precandidatos que serían sometidos a una encuesta no fue emitido por el partido, sino por la "supuesta coalición" Juntos Haremos Historia, además de que no se encuentra en el sitio web oficial.

Este lunes, el órgano emitió una nueva resolución del expediente, luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo consideró en la resolución del asunto TEEH-JDC-002/2022, que la comisión no había realizado un "análisis exhaustivo" de la queja, por lo que revocó el sobreseimiento que dictó el 27 de diciembre.

León, uno de los 52 aspirantes a la candidatura a la gubernatura, aseguró que se violaron los principios de imparcialidad y certeza jurídica porque no fue notificado respecto del estatus de su registro como contendiente.

Además, el boletín de prensa 0299 del 7 de diciembre –que contemplaba los nombres de Simey Olvera, Lisset Marcelino, Navor Rojas, Julio Menchaca, Merced González, Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Abraham Mendoza– era contrario a la convocatoria.

León señaló que el documento informó sobre el dictamen emanado de la mesa de la coalición Juntos Haremos Historia –conformado por Morena, PT, Nueva Alianza y el Verde– sobre los seleccionados, luego de que los 52 perfiles fueron sometidos a un ejercicio demoscópico, pero este mecanismo no fue contemplado en las bases del proceso de selección, además de que no se tomaron en cuenta aspectos como trayectoria, atributos políticos, antigüedad en la lucha por causas sociales, que estima cumplía por encima de sus adversarios.

No obstante, la CNHJ sostuvo que los actos no provienen de la Comisión Nacional de Elecciones sino de una "supuesta coalición" que no existe, pues el plazo para registrar esta figura venció el pasado 2 de enero y no se suscribió convenio alguno ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH).

Cabe recordar que los partidos de la 4T decidieron no participar en esta modalidad, sino en una candidatura común, cuyo plazo vence en marzo, según declaraciones partidistas a La Silla Rota Hidalgo.

Por una parte, el órgano morenista aseguró que "la Comisión Nacional de Elecciones se encuentra solventando los procesos de revisión, valoración y calificación de los perfiles registrados" y tiene hasta el 10 de febrero para publicar a los precandidatos.

Por otra, reconoció la prueba presentada por León Tovar sobre el registro de Julio Menchaca como precandidato único de Morena ante el IEEH, pero argumenta que el magistrado pretende controvertir "la emisión del boletín, no la designación de precandidatos".

Morena también desechó las pruebas del exfuncionario estatal, en las cuales hace referencia a los videos del dirigente Mario Delgado, el 22 de diciembre, en los cuales hizo públicos los resultados de las encuestas y a las personas denominadas defensoras de los comités de la 4T en los seis estados con elecciones a la gubernatura y que finalmente fueron registrados como precandidatos.

INFUNDADO EL JUICIO DE CAMARGO

El órgano repuso el procedimiento CNHJ-HGO-2315/21 tras la orden y sanción económica del tribunal, en el cual Martín Camargo Hernández, otro de los 52 aspirantes, controvirtió la validez de la convocatoria.

Declaró infundados los señalamientos por falta de firmas, la falta de regulación para elegir al aspirante en caso de una alianza con otros partidos, aprobación de hasta cuatro registros, que la encuesta fuese el único método de elección o que otros órganos además de la Comisión Nacional de Elecciones, como los consejos estatal y nacional o el Comité Nacional, puedan proponer perfiles, lo cual ocurrió.

