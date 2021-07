Desaparecen mujer joven y sus 2 hijos en Ixmiquilpan; su familia los busca

IXMIQUILPAN.- A través de redes sociales, la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo (PGJEH) emitió dos reportes de búsqueda en favor de Graciela Mendoza y sus hijos de 6 años y 9 meses de edad, quienes desaparecieron hace cuatro días en el Valle del Mezquital.

Graciela Mendoza Cerro, de 28 años de edad, fue vista por última vez en compañía sus hijos: un niño de 6 años y un bebé de 9 meses el 29 de junio del presente año, esto en Ixmiquilpan.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la mujer y los dos menores de edad, por lo que se les considera como persona no localizadas y su familia pide la difusión de las fichas de búsqueda.

De acuerdo con el reporte FDBHGO/217/2021, la joven madre mide 1.56 metros de estatura, no se conoce su peso, pero tiene ojos cafés oscuros y su cabello es largo y lacio de tonalidad negra.

Asimismo, el niño identificado como E. Y. C. M. mide un metro de estatura, no se conoce su peso, sus ojos son café oscuro y tiene el cabello lacio y de tonalidad oscura. Cabe mencionar que las características del bebé no fueron publicadas.

En caso de conocer el paradero de los menores de edad y la mujer piden comunicarse a la línea de Procuratel 800 912 1314.

