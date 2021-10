Demanda sindicato a alcaldía Pachuca; exige incremento de 8% a aguinaldos

PACHUCA.- Para que el gobierno de Sergio Baños pague un incremento de 8 por ciento al aguinaldo de trabajadores, esta tarde el sindicato presentó un requerimiento ante el Tribunal de Arbitraje, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo, para que la alcaldía subsane este laudo que data de 2018.

De acuerdo con Percy Espinosa Bustamante, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Pachuca (SUTSMP), este incremento al aguinaldo de mil 365 trabajadores sindicalizados se deriva de un quinquenio.

Es decir, de acuerdo con el contrato laboral signado entre el sindicato y el ayuntamiento de Pachuca, cada cinco años (quinquenio) se tiene que incrementar un 8 por ciento el aguinaldo a los trabajadores.

Sin embargo, este incremento no se ha hecho al cien por ciento, pues también debe de considerar el aumento directo al aguinaldo, cosa que no se ha hecho desde 2018, año en el que se dio el quinquenio", dijo en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

Por ello, esta tarde Espinoza Bustamante ingresó a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Hidalgo una promoción para solicitar que la autoridad del trabajo ordene al ayuntamiento, que preside Sergio Baños Rubio, el pago de este incremento al aguinaldo, que sería retroactivo al 2018.

Lee también en LSR Hidalgo: Viviana busca a su hermano; los separaron al adoptarlos hace 30 años

Por esta anomalía, desde hace cuatro años se inició un recurso con el número 357/2018, para enterar a las autoridades municipales, en ese tiempo a cargo de Yolanda Tellería Beltrán, el incremento al aguinaldo.

El monto no lo tengo, pero en su momento ya tendremos que hacer los cálculos, pero sí es algo de dinero que tendrá que cumplir el municipio a los más de mil 300 trabajadores", indicó Percy Espinosa.

EMPLAZAMIENTO A HUELGA



En caso de que la autoridad del trabajo o los tribunales federales fallen a favor del SUTSMP, este podría emplazar a una huelga; sin embargo, para llegar a este supuesto, se tendrían que agotar todos escenarios.

Primero, si en conciliación y arbitraje no nos hacen caso, que estoy casi seguro, tendremos que recurrir al Tribunal Federal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito con sede en Pachuca, quien en otras ocasiones nos ha dado la razón; después de ellos, podríamos hablar de un emplazamiento a huelga, para defender nuestros derechos", indicó Percy Espinosa.

El pasado 15 de abril, el SUTSMP emplazó a huelga para finales de junio, debido a que el edil Sergio Baños incumplió con un incremento salarial de 13 por ciento, retroactivo a 2017. A esta situación se suma la falta de pago de servicios de especialidades para sindicalizados.



Por no recibir atención médica, Fidel Trejo Ramírez, quien se desempeñaba en el área de mantenimiento urbano, falleció en septiembre a consecuencia un tumor maligno, el cual no fue detectado debido a que la Cruz Roja le negó el servicio de especialidades porque la alcaldía no había pagado.

sjl