Viviana busca a su hermano; los separaron al adoptarlos hace 30 años

PACHUCA.– Tras ser adoptados tres décadas, Viviana y Víctor fueron separados; ahora la mujer de 38 años de edad busca a su hermano, de quien solo recuerda que es dos años mayor que ella.

Hace más de 30 años, Viviana Sánchez Herrera y su hermano Víctor fueron adoptados en Hidalgo, pero con la nueva familia radicaron en la Ciudad de México, donde los separaron cuando tenían 2 y 4 años de edad. Desde entonces, la mujer no sabe nada de su familiar biológico y aunque lo ha buscado sin éxito, ahora aprovecha las redes sociales para localizarlo.

Yo recuerdo que un niño vivía con nosotros, pero un día se lo llevaron. Un día de lluvia se lo llevaron, yo vi todo desde la ventana y desde ahí, jamás lo volví a ver", dijo en entrevista con LSR Hidalgo.

Actualmente, Viviana tiene 38 años de edad y habita en la Ciudad de México. Esta semana publicó en redes sociales un mensaje para rastrear a su hermano. Su familia adoptiva, de quien se alejó cuando era adolescente, le dio poca información sobre él.

ACTA DE NACIMIENTO CON REGISTRO EN AJACUBA

El acta de nacimiento es el único indicio que tiene Viviana sobre su origen. El documento muestra que ella nació un 14 de abril de 1983 y que fue registrada dos años después, el 30 de agosto de 1985 en Ajacuba, Hidalgo.

Sin embargo, en estos papeles ya aparecen los nombres de su padre y madre adoptivos: Adbon Sánchez, originario de Oaxaca y abogado de profesión, e Ignacia Herrera, oriunda de Michoacán y enfermera.

Viviana recuerda poco de su infancia. Cuando era niña vivió con Abdon, Ignacia y las hijas biológicas de la pareja, de 15 y 16 años, en un departamento en la colonia Jardín Balbuena, en la entonces delegación Venustiano Carranza, Ciudad de México.

También recuerda a un niño al que todos nombraban Víctor, pero un buen día lo dejó de ver. Conforme transcurrieron los años, su familia adoptiva le confesó a Viviana que ese menor era su hermano biológico.

Con el tiempo me enteré que era mi hermano, que vivíamos juntos, pero a él lo adoptaron después otras personas (...) un día preguntándole a mi mamá adoptiva sobre quién era yo, dónde estaba mi hermano o de dónde éramos, me dijo que de lo único que se acordaba era que mis padres vivían en Tula (Hidalgo) y que allí, una doctora que se llamaba Rosita nos entregó".

Viviana vivió con su familia adoptiva hasta los 13 años, la distinción entre las hijas biológicas y ella se hizo notable con el paso del tiempo.

LA FAMILIA SOLO QUERÍA AL NIÑO

La mujer narró que hace algunos años buscó de nuevo a su familia adoptiva porque quería visitar a su papá Abdon, quien que fue la persona que más la apoyó en su infancia; sin embargo, el señor había fallecido en mayo de 2017.

En aquella ocasión, Viviana también aprovechó para preguntarle nuevamente a Ignacia sobre su origen y fue cuando le platicó que, aunque adoptaron a la pareja de hermanos juntos, solo querían al niño.

Lo que me dijo la última vez, que fue antes de que empezara la pandemia, como hace dos años, es que cuando nos adoptaron ya tenían a sus dos hijas y lo que querían era un niño. Resulta que cuando se llevan a mi hermano para adoptar, mi mamá no estaba en casa".

PIDE AYUDA PARA LOCALIZAR A VÍCTOR

Desde que Viviana se enteró en la adolescencia sobre su adopción, dijo que tiene la necesidad de conocer a su hermano.

Aunque recuerda que sus familiares adoptivos nombraban al niño como Víctor, reconoció que cuando fue adoptado por otras personas, le pudieron cambiar el nombre.

Sin embargo, consideró que las redes sociales podrían ser una herramienta para localizarlo, por eso escribió su historia para localizarlo.

Desde que publicó su caso al comienzo de esta semana y hasta el momento, Viviana refirió que tres hombres se contactaron con ella, pero solo con uno coincide su historia. No obstante, dijo que no ha logrado obtener mayor información o certeza de que sea su hermano, porque dicha persona vive en Tamaulipas.

Antes no existían tanto las redes sociales y se tornaba muy difícil de buscar de lugar en lugar, la necesidad siempre la he tenido, la necesidad de saber que cuento con alguien, que existe a alguien similar a mí, de saber de dónde salí, por qué no decidieron quedarse conmigo, si me robaron, si se murieron mis papás, pasan muchas cosas por la mente".

Viviana dijo que continuará su búsqueda. En caso de que la población de Hidalgo, Ciudad de México o alguna otra parte del país tenga información, puede contactarse con ella por mensajes de WhatsApp al número 5519672197.