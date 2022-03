"Del seguro me hablaron, pero no lo tramitaron": empleada del hogar

PACHUCA.- Después de caerse en el baño mientras realizaba limpieza, Gabriela López estuvo enyesada por tres semanas por una torcedura en el pie, era su primer empleo como trabajadora del hogar y afortunadamente, dice, su expatrona pagó la incapacidad; sin embargo, en 12 años de experiencia no ha tenido seguridad social para atender su salud.

"Hace como un año estaban queriéndome dar el seguro, pero el problema es que yo no solo trabajaba en una casa y la señora me puso de condición que sólo laborara con ella. En las otras casas del seguro sólo hablaron, pero ya no me lo tramitaron".

Limpiar vidrios altos o un piso mojado pueden ser factores de riesgo, dice, pero no en todos los casos los patrones toman su responsabilidad.

En 2019, el Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley del Trabajo y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporar a este sector, establecer la obligatoriedad de suscribir un contrato con periodicidad de pagos, vacaciones anuales, prima vacacional, días de descanso y la prohibición de emplear menores de 15 años.

También estarán cubiertas por riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y de vida, pensión por retiro y cesantía por edad avanzada, guarderías y otras prestaciones, según las reformas aprobadas por el Senado el 16 de marzo pasado.

En Hidalgo, sólo 539 empleadas domésticas tienen prestaciones, de las cuales 330 corresponden a la delegación del IMSS Pachuca, 89 a Tulancingo, 38 a Ciudad Sahagún y 82 a Tula de Allende, de acuerdo con los datos con corte a febrero.

"HAY TRABAJO, PERO GENTE MUY ABUSIVA"

La ley establece que al menos se deben pagar dos salarios mínimos por jornada, es decir 345.74 pesos, sin embargo, Gabriela, de 49 años, considera que el trabajo debe especificarse, pues la limpieza es un rubro, cocinar otro, vidrios, planchar y lavar también, por lo que cada cosa tiene un costo.

Lee también en LSR Hidalgo: Pandemia rompió su hogar, pero Lorena, Vanesa y Miriam luchan para sobreponerse

"Hay más trabajo, pero también hay mucha gente abusiva que quiere que nada más trabajes por una mínima cantidad y te da bien poquito, la verdad es que sí es pesado. A veces por tener trabajo, por una mínima cantidad. Conocí una muchacha que laboraba de 8 a 8, y le daban 250".

Esto, dice, no se relaciona con la edad o lugar de las personas, pues ella reside en San Agustín Tlaxiaca y ha tenido trabajos en la capital del estado.

He oído de algunas que sí les pagan muy poco. En una ocasión fui con una señora, ya no regresé, me daba los 300, pero era hacer todo, todo, y con ese tipo de gente ya no regresas porque luego. luego te das cuenta de que es gente abusiva".

APRENDÍ A SER RESPONSABLE

Mi esposo se fue a Estados Unidos y me mandaba dinero, pero después dejó de hacerlo, me vi en la necesidad de buscar trabajo y como no estudié, pues lo único que sabía hacer era quehacer, a lo mejor ni bien, pero fue a lo que me arriesgué a meterme a trabajar".

Su primera patrona, menciona, la enseñó a ser responsable y que los errores se tienen que pagar, por ejemplo, cuando se rompía algún objeto, aunque refiere que los inconvenientes en los hogares no son a propósito.



"Mi primera patrona me enseñó a ser responsable. Una vez quise faltar y mis hijos me dijeron ´no vayas´ porque ya no pasaba mucho tiempo con ellos y ese día estaba lloviendo mucho, me dijo: está bien, pero yo también tengo un trabajo y no puedo faltar porque es una responsabilidad, entonces aprendí que llueva, truene o relampaguee si tienes un trabajo, lo tienes que cuidar; me fui más tarde, pero fui trabajar".

Para quienes la consideran como una actividad sencilla, dice, no lo es, y el primer paso es ganar la confianza de la gente.





sjl