Dejar la vida en las elecciones: la historia de don Tomás

SAN AGUSTÍN TLAXIACA.- Once días antes de la jornada electoral, la familia del profesor Tomás Alonso García Cerón, candidato a la presidencia municipal de San Agustín Tlaxiaca, informó que había perdido la batalla contra el covid-19. Éste fue uno de los contagios que se suscitaron durante el proceso electoral de ayuntamientos en Hidalgo y que deja dos lecciones a quienes lo conocieron: nada es más importante que la salud y el compromiso para mirar las necesidades de tu lugar de origen.

De carácter estricto que infundía respeto, pero con amabilidad, el catedrático fue invitado por el equipo de trabajo del denominado Proyecto Tlaxiaca, organización que buscaba participar en los comicios de 2020, refiere David Alexander Ríos Hernández, quien se desempeñó como secretario particular del profesor.

Hace aproximadamente dos años iniciamos el Proyecto Tlaxiaca, que integramos un grupo de personas interesadas en el bienestar del municipio, con miras a contender en las elecciones de ayuntamientos. Nosotros buscábamos perfiles para encabezar y coincidimos en que un buen perfil que tenía trayectoria era el profesor Tomás y decidimos invitarlo a participar.

Nosotros trabajamos durante año y medio y el último año, cuando ya se venía la última parte decidimos que teníamos que buscar los colores de un partido, hay varios acercamientos de distintos institutos y al final él decide encabezar con Nueva Alianza porque fue el más adecuado y la respuesta de los maestros de la zona fue muy buena".

Los ciudadanos, dice, abrieron las puertas al abanderado, pues muchos fueron alumnos durante sus 45 años en la docencia, 15 de los cuales se desempeñó como director de la primaria Lázaro Cárdenas.

Sin embargo, el proceso fue largo por la pandemia que atrasó los comicios del 7 de junio al 18 de octubre. Días antes del inicio de las campañas, don Tomás –como lo conocían– presentó los primeros síntomas de fatiga, pero como resultado de dos pruebas negativas a covid-19 sólo atribuyeron su malestar al ritmo de los encuentros de trabajo.

El sábado 5 de septiembre comenzaron las actividades proselitistas, pero el equipo acordó que descansara en un domicilio en la capital del estado y se presentara hasta la siguiente semana.

Le dijimos que se fuera a descansar, que no importaba si iniciábamos la campaña con dos días de atraso. Durante el fin de semana supimos que tenía síntomas de gripa, se estuvo checando, se aisló en su casa. Llega el martes de campaña y de su familia nos hablan, nos dicen que el profe está débil y le cuesta mucho trabajo respirar, de ahí se lo llevan a la clínica Intermédica y lo ingresan. Posteriormente sale el resultado positivo a covid-19".

Un mes estuvo hospitalizado hasta que falleció la noche del 7 de septiembre. De manera pública el hecho fue informado en la madrugada por la dirigencia estatal de Nueva Alianza Hidalgo.

Ríos Hernández refiere que se desconoce si el maestro se contagió dentro de una comunidad. Por precaución las personas que lo acompañaron se hicieron la prueba, pues la campaña tuvo que seguir, pero salieron negativos.

"Hay una gran experiencia, desafortunadamente no tan buena como quisiéramos porque también una persona parte del equipo de campaña también falleció de covid-19, una semana antes. Hay una gran experiencia fuerte que se resume en que nada es más importante que la salud de las personas y el bienestar.

El profesor Tomás dejó un legado muy grande, se fue muy querido por la gente, por la trayectoria tan amplia durante estos 45 años, que siempre lo vieron de manera recta y si la gente lo va a poder recordar es porque se rigió con valores y principios y siempre fue recto en su camino, por eso es que tenía tanta respuesta de la gente".

DECESOS Y CONTAGIOS EN CAMPAÑAS

Pese a la contingencia sanitaria, los hidalguenses fueron testigos de campañas electorales con abrazos, fotos, caravanas y reuniones masivas en las cuales los candidatos echaron en saco roto las recomendaciones de las autoridades electorales de guardar sana distancia.

En San Agustín Tlaxiaca, siete días después de ganar la elección, Felipe Hernández González, alcalde emanado del PRI, falleció víctima de coronavirus. En Pachuca, el pasado martes falleció el perredista Isidro Pedraza Chávez.

El 24 de septiembre, Gustavo Ríos Rivera, abanderado de Más por Hidalgo en la capital, informó sobre su aislamiento por el contagio, aunque no pudo hacer campaña, finalmente salió a sufragar el 18 de octubre ya recuperado. Asimismo, Rocío Tirado Bañuelos, de Movimiento Ciudadano, dimitió de su postulación en Tula el día 11 por el mismo motivo. En esa demarcación también se registró el caso de Ricardo Baptista, de Morena, al final de las campañas.

David Ríos Hernández opina que una de las posibles causas de que no se respetaran las medidas sanitarias al cien por ciento es que éstas no tuvieron el carácter de "obligatorio" por parte del IEEH, además de que la ciudadanía no está habituada a acatarlas.

La gente no esperaba una pandemia de este tipo. Te das cuenta de que las personas son de voy te saludo, la foto y así, nosotros tratábamos de evitarlo, les comentábamos que había que tener la sana distancia, pero la gente realmente no está tan acostumbrada".

En Tlaxiaca, dice, 40 por ciento de los simpatizantes se aseguraron mediante redes sociales, pero el resto fue trabajo de campo, en comunidades a hora y media de la cabecera que esperan ver físicamente a sus futuros representantes y no tienen acceso a internet; no obstante, reconoce que la pandemia mermó la participación.

La lección pasada fueron, si no me equivoco, 16 mil votos, esta vez salieron 13 mil o 14 mil, tomando en cuenta que en cuatro años sube la población, esperaban entre 17 o 18 mil votantes, mucha gente no salió a votar a razón de lo mismo".

Al final, explica la responsabilidad de autorizar los comicios es de las autoridades electorales, pero principalmente de las de Salud, pues tienen información de primera mano sobre la incidencia de casos en cada estado y el semáforo epidemiológico.

REPUNTE DE CASOS DIVIDE AL SECTOR SALUD

El 27 de octubre, durante su comparecencia ante el Congreso de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, secretario de salud, aseguró que las campañas influyeron en un repunte de casos de covid-19, pues se reportan 5 por ciento más de los contagios proyectados.

El diputado Raymundo Lazcano Mejía preguntó directamente al servidor ¿cuántos "muertitos" se le iban a cargar a Lorenzo Córdova Vianello –presidente del INE– por no atender la petición del sector salud de Hidalgo de no reanudar las elecciones?

El servidor sostuvo que con las actividades proselitistas de los candidatos se incrementaron las cifras, pues una campaña electoral sin abrazos o proselitismo no es campaña, aunque las cifras finales se obtendrían después de que transcurrieran 21 días de que concluyeran los comicios, tiempo de incubación del virus.

En este periodo tuvimos un incremento de 24 por ciento en el número de defunciones, del 5 de septiembre –día de arranque de las campañas– a la fecha. Yo no quiero que se tome en función de cómo me hizo la pregunta, pero sí hay un repunte en el número de nuevos contagios y en la ocupación hospitalaria, en el número de defunciones y esto va en función de la movilidad y la pérdida de la sana distancia".

Sin embargo, el 3 de noviembre en la conferencia mañanera el subsecretario Hugo López Gatell señaló que en las semanas epidemiológicas 40 a la 43 –que contemplan del 27 de septiembre al 24 de octubre– hay un ascenso en el número de contagios, aunque este es menor a los picos más altos de las semanas 30 y 34. El número de defunciones, mientras la mortalidad reporta 8 semanas de descenso.

Vemos en algunas noticias que se invoca el fenómeno electoral como un causante de esto, en realidad esto no tiene una evidencia científica, es una especulación, la temporalidad del cambio en la ocurrencia epidémica de Hidalgo no corresponde con lo que uno se explicaría si las elecciones hubieran causado esto, lo mismo en el caso de Coahuila".

En tanto, el proceso electoral de 2021 está a la vuelta de la esquina, pues la semana pasada la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) arrancó trabajos, mientras el organismo local hará lo mismo para las diputaciones locales el 15 de diciembre.

