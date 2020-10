Dan constancia de mayoría en Tulancingo a Jorge Márquez

Me es muy grato informarles que en el recuento voto por voto, hemos ratificado nuestra victoria en las urnas del pasado 18 de octubre, gracias a la transparencia, el apego a la legalidad y la confianza en nuestras instituciones, por lo que me da mucho gusto recibir la constancia de mayoría que me acredita como presidente municipal electo de nuestro amado Tulancingo", comentó el ahora candidato ganador.