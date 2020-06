¡Cuidado! Supervisa el contenido que ven tus hijos en internet

¡Cuidado! Supervisa el contenido que ven tus hijos es internet y evita poner en riesgo su integridad física y mental.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo recomienda a los padres de familia supervisar en todo momento a los infantes cuando se encuentren frente a un dispositivo electrónico mediante el cual puedan acceder a internet.

La información que circula en la red no siempre es de contenido apto para menores de edad e incluso pueden poner en riesgo la salud física y mental del infante con videos, imágenes, extorsiones, abusos sexuales.

Además la constante exposición por prolongados periodos de tiempo del menor de edad o adolescente ante el monitor de una computadora o pantalla de un dispositivo móvil puede afectar también a la salud.

La recomendación es establecer horarios y días para navegar en internet siempre con supervisión de un adulto. Así como motivarlos e incentivar al uso de la imaginación y de otras actividades fuera de la computadora, tablets o teléfonos móviles.

Explicarles porque no deben de proporcionar información personal, acceder a sitios no aptos para su edad y recordarles que no todo lo que ve o lee en la red es verdadero.

Existen también algunas modalidades para bloquear el contenido no apto para menores y que permite a los padres de familia limitar el acceso a algunos sitios como las salas de conversación, los grupos de noticias y otros sitios no apropiados.













