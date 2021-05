Covid-19 casi borró la sonrisa a Pelusita; cambió los eventos por el ambulantaje

Cuando no había eventos o contratos, era ir a los parques y decir: esa área está llena de niños, órale, va. Traíamos tubos, llenábamos tubos de madera con globos y los niños solo de vernos compraban, para las tres o cuatro de la tarde ya no teníamos nada, no teníamos globos, no teníamos material, pues vámonos".