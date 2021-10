Con temor a que se acaben las vacunas, treintañeros acuden por segunda dosis

PACHUCA.- Con temor de que las dosis sean insuficientes, miles de personas acudieron a lo largo del día al Tecnológico de Pachuca para recibir la segunda dosis de la vacuna contra covid-19 de AstraZeneca.

Afuera de la institución escolar se concentró la población para completar su esquema de inoculación contra el nuevo coronavirus, durante la espera para recibir su biológico manifestaron su percepción del proceso.

Carlos Mora, de 39 años, consideró que el tiempo de espera fue muy largo, aunque confía en que está dentro de los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias.

"Sí te explican que se tardan para la segunda dosis, a mí me dijeron las enfermeras que nos veríamos en septiembre y pues, cuando vi que no nos tocaba, yo pensé que no había vacunas. Es que si nos ponemos a pensar, somos muchos mexicanos, y así como luego se tardan".



Según los lineamientos de la farmacéutica, la segunda dosis puede aplicarse por un periodo de entre 8 a 12 semanas, y por la fecha de primera dosis, la población de entre 30 y 39 años, está en el límite de la semana 11.

El entrevistado agregó que vio como en otras jornadas se acabaron los frascos, y la población tuvo que ser reprogramada en una nueva fecha, por lo que es le genera inseguridad, ya que si bien él ya se la aplicó, falta su esposa que le corresponde la fecha del viernes.

La vacunación de por sí va lenta, tenemos que esperar mucho entre jornadas y luego, sí viene más gente de la que pensaron pues es posible que no haya vacunas para todos".

En esto coincide Alejandra Zúñiga, de 34 años, quien dijo que además ha escuchado que algunos docentes que se aplicaron Cansino en mayo de este año, se forman en otras jornadas de vacunación para recibir una dosis más de cualquier vacuna, y la más buscada es AstraZeneca.

Dijo que esto lo supo porque su madre es parte del magisterio hidalguense y ha escuchado que sus compañeros han buscado otra dosis, incluso en otras entidades federativas. Esto ante la duda de la efectividad de la unidosis que les fue aplicada en el marco del día del maestro.

Hasta el momento no hay información científica que indique que es viable combinar las dosis de las vacunas, por lo que la Universidad Nacional Autónoma de México hizo un llamado a evitar combinar los biológicos ya que se desconoce el riesgo que puedan ocasionar.

Al respecto, el secretario de Salud, Efraín Benítez, en su última conferencia virtual del panorama covid-19, dijo que aún no reciben orden de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para aplicar una segunda dosis de Cansino.

La entrevistada aseguró que existe un temor a que las dosis no sean suficientes para todos, incluso consideró que hubo muchas personas durante el primer día de aplicación.

Esta vacuna es la que todo mundo busca, incluso, la vez pasada muchos de Mineral de la Reforma se la pusieron aquí, y pues no sabemos sí todos van a tener".

El primer día de vacunación transcurrió fluido, el tiempo de vacunación se ha reducido, y las personas tardan menos de una hora en todo el procedimiento.

Para todo el estado están programadas más de 200 mil vacunas, esperan concluir con la población meta de 27 municipios, este viernes.

Hasta el momento, el número total de persona vacunadas con esquemas completos en toda la entidad es de 1 millón 303 mil 425, que corresponde al 59 por ciento de la meta total que es de 2 millones 192 mil 62 personas.





